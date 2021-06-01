Столичні поліцейські влаштували для дітей квест із затриманням злочинця (фото, відео)

На Подолі діти разом із правоохоронцями «заступили на службу» у складі слідчо-оперативної групи

З нагоди Дня захисту дітей столичні правоохоронці запросили до себе учнів навчального закладу, розташованого у Подільському районі, для яких організували ігровий квест. Головною метою гри було поринути в атмосферу щоденної роботи правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Старший інспектор сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції Євгеній Пастухов під час знайомства розповів дітям про основні завдання слідчого, оперуповноваженого та експерта-криміналіста, які виїжджають на місце злочину: «Я провів маленьким гостям інструктаж, а після ми усі вирушили до чергової частини поліції, де отримали терміновий виклик про «злочин» та, не гаючи часу, вирушили на місце події».

Новостворена слідчо-оперативна група на службових авто із увімкненими спеціальними сигналами вирушила до територіального відділення поліції, де за легендою сталася крадіжка. А локацією був заздалегідь облаштований кабінет.

«По прибуттю до нас звернувся свідок та повідомив, що бачив чоловіка, який стрибнув з вікна першого поверху, тримаючи щось руках. Аби встановити всі обставини та правильно зібрати речові докази, ми розпочали ретельно та покроково досліджувати приміщення. Найбільш цікавою для дітей була робота експерта-криміналіста – вони із задоволенням розглядали вміст його валізи та задавали безліч питань», – додав Пастухов.

Попереду хлопців та дівчат очікувало безліч загадок та завдань, із якими вони успішно впоралися. Діти подякували правоохоронцям за цікаве та незвичне дозвілля, а на згадку про цей день поліцейські подарували кожному ігрові набори юних детективів та криміналістів.

Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня.

Свято встановлене в 1949 році в Парижі за рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Проблема опіки над дітьми особливо гостро розглядалася на тлі тотального зубожіння населення, голоду та епідемій, які прийшли на зміну двом світовим війнам.

В Україні День захисту дітей відзначається з 1998 року.

Сьогодні Google присвятив дудл Міжнародному дню захисту дітей.