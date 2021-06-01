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    Київський метрополітен підготував подарунки для дітей

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    Дітям вручать&nbsp;книжечки-розмальовки з Правилами метро - Київський метрополітен підготував подарунки для дітей
    Дітям вручать книжечки-розмальовки з Правилами метро
    Фото: Київський метрополітен

    У метрополітені розповіли, скільки дітей травмувалося в підземці

    Сьогодні, 1 червня, до Дня захисту дітей найменші пасажири київської підземки отримають невеличкі подарунки на центральних станціях. Книжечки-розмальовки з правилами метро вручатимуть контролери. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «За останні два роки випадків дитячого травматизму поменшало в рази. Це тішить. Ми проводимо постійну роз’яснювальну роботу, звісно, вплинув і карантин, оскільки школярі були на дистанційному навчанні», – розповів керівник метрополітену Віктор Брагінський.

    Із початку 2021 року через порушення правил метрополітену травмувалася одна дитина. У 2019 році таких випадків було сім.

    Найчастіше в зоні ризику діти від 3 до 6 років, яких батьки чи супроводжуючі не тримають за руку або дозволяють сідати на східці ескалатора.

    «При дотриманні правил підземка – безпечний та зручний міський транспорт. Найважливіше під час поїздки триматись за поручень та не заступати за обмежувальну лінію», – нагадали в метрополітені.

    Співробітники підземки зазначають, що ескалатор – дуже потужний механізм. «Тому цікавість підкласти пальці під поручень чи притиснутись до нерухомих частин може обернутися серйозною травмою», – попереджають у метрополітені.

    Як відомо, Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня.

    Свято встановлене в 1949 році в Парижі за рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Проблема опіки над дітьми особливо гостро розглядалася на тлі тотального зубожіння населення, голоду та епідемій, які прийшли на зміну двом світовим війнам.

    В Україні День захисту дітей відзначається з 1998 року. Сьогодні Google присвятив дудл Міжнародному дню захисту дітей.

    Із нагоди Дня захисту дітей столичні правоохоронці запросили до себе учнів навчального закладу, розташованого у Подільському районі, для яких організували ігровий квест.

    Теги: Київ метро діти безпека
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    Київський метрополітен підготував подарунки для дітей