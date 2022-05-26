Київ арештував техніку білоруських компаній на 200 млн грн (фото)

Білоруські компанії підозрюються у фінансуванні воєнного вторгнення в Україну

Подільська окружна прокуратура Києва у взаємодії з іншими правоохоронцями заарештувала і передала в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення державних коштів, що виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України).

В межах слідства на предмет причетності до вчинення вказаних злочинів досліджується діяльність ряду білоруських компаній, які функціонують у Києві та на території інших регіонів України. Кінцевим бенефіціарним власником цих компаній є республіка Білорусь.

Під час слідства арештовано 60 одиниць будівельної техніки вказаних компаній, зокрема екскаватори, катки, навантажувачі, бульдозери, машини для утримання доріг, автогрейдери, автогудронатори, генератори, трактори тощо на загальну суму понад 200 млн грн.

Наразі за клопотанням прокуратури будівельну техніку передано в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Подільського управління поліції ГУНП у Києві за матеріалами СБУ.

Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки (БЕБ) забезпечило накладення арешту в Україні на російські та білоруські активи на загальну суму 30 млрд грн.