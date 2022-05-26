Погані новини для України: всередині Альянсу є угода щодо постачання зброї – ЗМІ

Ризик прямої військової конфронтації між країнами НАТО і Росією має бути зведений до мінімуму

Члени НАТО неформально домовились не постачати ЗСУ літаки й танки

Між країнами НАТО існують «неформальні» домовленості про утримання від постачання в Україну деяких систем озброєнь. Йдеться про західні танки та бойові літаки. Про це повідомляє Die Zeit.

За інформацією джерел агентства dpa, члени Альянсу побоюються, що в разі початку відкритої конфронтації з Москвою через такі постачання організація відмовиться від повної підтримки своїх партнерів.

Буцімто через це Польща раніше відмовилася від постачання Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.

«Як було підтверджено в середу в Брюсселі в колах Альянсу, ризик прямої військової конфронтації між країнами НАТО і Росією має бути зведений до мінімуму. Є побоювання, наприклад, що Росія може офіційно розцінити постачання західних бойових танків і бойових літаків як вступ у війну, а потім вжити військових заходів у відповідь», – заявили джерела.

У публікації при цьому повідомляється, що в НАТО уважно стежать за розвитком подій в Україні і не виключають відправки важкої техніки в разі необхідності.

Нагадаємо. у США заявляють, Україна може отримувати військові літаки радянського зразка від західних союзників за двосторонніми контрактами, і Вашингтон не обмежує їх у таких постачаннях.

Напередодні Кулеба висловився про «допомогу» Альянсу: позиція НАТО – це бездіяльність.

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