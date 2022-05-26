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    Економіка та фінанси

    Скільки активів Центробанку Росії заморожено: названа сума

    Також арештована нерухомість та яхти підсанкційних осіб із РФ - Скільки активів Центробанку Росії заморожено: названа сума
    Також арештована нерухомість та яхти підсанкційних осіб із РФ
    фото з відкритих джерел

    В ЄС заморозили €23 млрд російських грошей

    Країни ЄС в рамках санкцій заморозили активи Центробанку Росії на суму приблизно €23 млрд ($24,5 млрд ). США заморозили активи російського ЦБ на $100 млрд. Про це повідомляє Reuters.

    За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, країни ЄС також заморозили фізичні активи росіян, у тому числі яхти і вілли, приблизно на €10 млрд.

    Єврокомісар відмовився відповідати на питання про те, чи всі країни ЄС відзвітували про замороження активів.

    Країни Заходу ввели санкції у відповідь на війну проти України, розпочату 24 лютого. Мінфін РФ в березні заявив, що були заморожені приблизно $300 млрд золотовалютних резервів ЦБ. Про блокування російських активів повідомляли, в тому числі Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція.

    Нагадаємо, чотири країни ЄС закликають віддати заморожені активи РФ на відновлення України.

    Раніше стало відомо, що влада Австрії вже виявила та заморозила російських активів на понад 250 млн євро в місцевих фінансових установах. Австрійські слідчі також виявили мінімум 5 спроб приховати активи.

    Також Україна конфіскувала російські та білоруські активи на 30 млрд грн.

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    Теги: ЄС росія Мінфін окупанти Єврокомісар США Німеччина санкції нерухомість війна Франція Нідерланди Італія Україна окупація Люксембург #stoprussia
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    Скільки активів Центробанку Росії заморожено: названа сума