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    Україна конфіскувала російські та білоруські активи на 30 млрд грн

    30 млрд гривень&nbsp;&ndash;&nbsp;вартість активів Росії та Білорусі, на які&nbsp;Бюро економічної безпеки&nbsp;&nbsp;забезпечило накладення арешту - Україна конфіскувала російські та білоруські активи на 30 млрд грн
    30 млрд гривень – вартість активів Росії та Білорусі, на які Бюро економічної безпеки  забезпечило накладення арешту
    фото з відкритих джерел

    Бюро економічної безпеки наклало арешт на 100 % корпоративних прав та активи гірничо-збагачувального комбінату, який здійснював видобуток титановмісної сировини

    Бюро економічної безпеки (БЕБ) забезпечило накладення арешту в Україні на російські та білоруські активи на загальну суму 30 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

    «У першу чергу, ці активи не повинні працювати на країну агресора. По-друге, вони повинні належати Україні та приносити користь нашій державі. Вагони мають здійснювати перевезення на українській залізниці, товарно-матеріальні цінності використовуватися для відбудови зруйнованих населених пунктів, кошти та автомобілі передаватися на потреби ЗСУ», – зазначив директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник у телемарафоні «Єдині новини» (#UAразом).

    Наразі, БЕБ забезпечило арешт активів Російської Федерації та республіки Білорусь, загальною вартість понад 30 млрд грн.

    Зокрема, йдеться про 100 % корпоративних прав та активи гірничо-збагачувального комбінату, який здійснював видобуток титановмісної сировини, 17800 вагонів орієнтовною вартістю біля 15 млрд грн., з них 1625 вагонів з товарно-матеріальними цінностями вартістю близько 3 млрд грн, понад 160 одиниць автомобілів та спецтехніки – 220 млн грн, а також активи однієї з фінансових установ в сумі понад 12,4 млрд грн.

    Раніше фінансова гвардія Італії заарештувала нерухомість російського олігарха Алішера Усманова та відомого путінського пропагандиста Володимира Соловйова, які потрапили під санкції Євросоюзу через вторгнення РФ в Україну.

    Раніше Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні одні його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна конфіскувала російські та білоруські активи на 30 млрд грн