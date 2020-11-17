Київ через перший сніг скували затори

Синоптики прогнозують, що опади у вигляді мокрого снігу триватимуть до ранку 18 листопада

Затори скували, як лівий, так і правий берег столиці

У Києві у вівторок, 17 листопада, випав сніг і на столичних дорогах утворилися значні затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Так, на правому березі рух транспорту ускладнено на проспекті Степана Бандери, вулиці Автозаводській, вулиці Луговій, вулиці Богатирській, Оболонському проспекті, проспекті Героїв Сталінграда, на вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Набережно-Луговій, вулиці Нижній Вал, вулиці Набережно-Хрещатицькій.

Також затори зафіксовані на вулиці Хрещатик, вулиці Велика Житомирська, вулиці Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченка, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Льва Толстого, вулиці Жилянській, бульварі Лесі Українки, проспекті Валерія Лобановського.

Крім того, ускладнено рух на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, вулиці Полярна, бульварі Дружби народів, на вулиці Саперно-Слобідська, вулиці Васильківська та Голосіївському проспекті.

Також затори зафіксовані на Гаванському мосту.

На лівому березі рух автотранспорту ускладнений Харківському шосе, Дніпровській набережній, проспекті Петра Григоренка, вулиці Анни Ахматової, вулиці Здолбунівська, вулиці Михайла Драгоманова, Дарницькому шосе, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Раїси Окіпної, вулиці Оноре де Бальзака.

Як повідомлялося, у Києві пішов перший сніг: на дороги вийшла спецтехніка (фото, відео).

Синоптики прогнозували, що опади у вигляді мокрого снігу розпочнуться у вівторок увечері і триватимуть до ранку 18 листопада.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, місто готове зустріти перший сніг і за потреби може одночасно залучити для прибирання вулиць 544 одиниці спецтехніки.

На дорогах в Україні очікується ожеледиця.