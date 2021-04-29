Кияни пропонують перейменувати проспект Науки на честь «ученого» Киви

За добу петиція вже набрала понад 200 підписів

Кияни внесли до Київради пропозицію перейменувати проспект Науки на проспект імені народного депутата від «Опозиційної платформи - За життя» Іллі Киви. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради 28 квітня.

Автором петиції є Владислав Дулапчій.

«Перейменування проспекту Науки на проспект імені відомого вченого, кандидата наук з державного управління Іллі Киви допоможе кожному школярику та студенту розуміти важливість вищої освіти в житті кожної людини, кожного мешканця нашої прекрасної країни України», – з іронією вказав він у тексті петиції.

За добу петиція зібрала понад 200 підписів із 10 тис. необхідних для розгляду.

Нагадаємо, що уродженець Полтави Ілля Кива в 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і один час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

До служби в МВС Киву засудили за отримання хабара на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а в 2019 році пішов у ОПЗЖ.

В тому ж році його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії.

Як відомо, захист дисертації Киви почався зі скандалу (фото, відео). Додамо, що частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації Киви нібито через карантинні обмеження.

Напередодні журналісти знайшли низку неточностей у дисертації народного обранця. Зокрема довідку з фальшивим підписом, а також згадки про участь у науково-практичних конференціях, на яких насправді народного депутата не було.

Кива назвав необґрунтованими звинувачення щодо невідповідностей у його дисертації.

Зазначимо, відомий науковець спалив диплом через захист дисертації Киви.