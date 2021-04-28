У мерії розповіли, які зміни чекають на Київ після виходу з «червоної» зони

1 травня столиця може перейти в іншу зону карантину й жити за новими правилами

Сьогодні, 28 квітня, може бути ухвалено рішення щодо послаблення карантинних обмежень у Києві. Про це роповів телеканалу «Київ» перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, ймовірно, столиця вийде з «червоної» карантинної зони 1 травня. Усе залежатиме від ситуації з коронавірусом та рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій.

«Сподіваємося, що поточна ситуація нам дозволить… ухвалити відповідне рішення, щоб зупинити жорсткий локдаун після 30 квітня. Тобто 1 травня перейти в іншу зону карантину й жити за новими правилами», – зазначив Поворозник.

«Якщо буде прийняте рішення про вихід із «червоної» зони карантину, то громадський транспорт працюватиме у звичайному режиму, без спецперепусток. Водночас ситуація може дозволити нам прийняти рішення щодо відновлення навчання в школах та дитячих садочках», – повідомив він.

Водночас Поворозник пояснив, що для міської влади в питаннях карантинних обмежень є найважливішою цифра кількості госпіталізованих у Covid-лікарнях. «Перебіг цієї хвилі вірусу відрізняється від попередніх тим, що набагато більше людей знаходяться в реанімації та мають тяжкий перебіг хвороби. Наразі в столиці близько 300 людей госпіталізовані, із яких більше 50 знаходяться на апаратах ШВЛ. Це є основний показник, на який ми звертатимемо увагу при прийнятті рішень», – пояснив заступник голови КМДА.

Також Поворозник наголосив, що цей локдаун дав свої результати – кількість хворих та госпіталізованих зменшилася.

«Але я хотів би попередити, що з переходом в іншу зону карантинних обмежень ми не говоримо, що коронавірус зник. Він залишається. Відтак, ми не маємо забувати про дотримання маскового режиму, дистанції тощо. Ми вимагатимемо від усіх закладів, що працюватимуть, дотримання карантинних норм», – зазначив перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

26 квітня мер Києва Віталій Кличко оцінив перспективи скасування локдауну в Києві.

27 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з «червоної» зони карантину і буде переведений у «жовту».

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