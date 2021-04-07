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    «Київ Цифровий» презентував нові сервіси для водіїв

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    &laquo;Київ Цифровий&raquo; доступний для безкоштовного завантаження на смартфонах з IOS та Android - «Київ Цифровий» презентував нові сервіси для водіїв
    «Київ Цифровий» доступний для безкоштовного завантаження на смартфонах з IOS та Android

    Кияни зможуть повертати евакуйовані авто за QR-кодом і користуватися онлайн-мапами парковок

    Нова версія застосунку «Київ Цифровий» вже зовсім скоро стане доступною для всіх, повідомили в програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

    У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА повідомили, що в оновленому застосунку кияни можуть бачити мапи всіх паркувальних майданчиків, в тому числі нові, повернути евакуйовану автівку за QR-кодом.

    «Ми плануємо на цьому тижні провести оновлення саме сервісних функцій для киян і гостей столиці. Ми отримаємо візуальну мапу паркувальних майданчиків, як комунальних, так і приватних. Із приватними, до речі, ще плануємо допрацювати цю функцію, щоб можна було онлайн побачити наявність вільних місць на автоматизованих майданчиках і розрахуватися за парковку безпосередньо в додатку. За паркування на комунальних майданчиках можна розраховуватися вже зараз», – розповів заступник голови КМДА Петро Оленич.

    Також чиновник сказав, що важливим оновленням буде можливість спрощеного повернення евакуйованої автівки. «Це зроблено для того, щоб відійти від паперових носіїв. Людина оформлює сплату, фотографує відповідні документи і все, за допомогою QR-коду зможе на штрафмайданчику забрати своє авто», – пояснив заступник голови КМДА.

    Вже є можливість купувати квитки на транспорт, зареєструвати та поповнити картку для проїзду. У майбутньому планується створити цифрову транспортну карту.

    За словами Петра Оленича, за три місяці від моменту впровадження застосунку «Київ Цифровий» його встановили понад 300 тисяч разів. Щодня цим сервісом користується більше 200 тисяч користувачів.

    Як повідомлялось раніше, «Київ Цифровий» – єдиний сервіс в Україні, що дозволяє повернути евакуйовану автівку зі штрафмайданчика без черг.

    Теги: Київ документи чиновник КМДА транспорт кияни Kyiv Smart City
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