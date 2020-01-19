До уваги водіїв: у Києві сьогодні обмежать рух Столичним шосе
На шосе будуть вестися протиаварійні роботи
У Києві сьогодні, 19 січня, частково обмежать рух автомобільного транспорту на Столичному шосе.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, у неділю з 9 ранку до 20:00 буде обмежено рух автомобільного транспорту на мосту через річку Либідь на Столичному шосе.
На ділянці будуть проводитися протиаварійні роботи на асфальтовому покриттю. Роботи вестимуться у напрямку «Корчуватого».
«Роботи триватимуть у неділю, 19 січня, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежено», - зазначили в КМДА.
Нагадаємо, раніше в Управлінні державної охорони попередили водіїв про можливі обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе і в районі аеропорту «Бориспіль» сьогодні, 19 січня.
Обмеження руху пов'язані з траурними заходами у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані.