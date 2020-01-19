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    До уваги водіїв: у Києві сьогодні обмежать рух Столичним шосе

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    До уваги водіїв: у Києві сьогодні обмежать рух Столичним шосе

    На шосе будуть вестися протиаварійні роботи

    У Києві сьогодні, 19 січня, частково обмежать рух автомобільного транспорту на Столичному шосе.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

    Як повідомляється, у неділю з 9 ранку до 20:00 буде обмежено рух автомобільного транспорту на мосту через річку Либідь на Столичному шосе.

    На ділянці будуть проводитися протиаварійні роботи на асфальтовому покриттю. Роботи вестимуться у напрямку «Корчуватого».

    «Роботи триватимуть у неділю, 19 січня, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежено», - зазначили в КМДА.

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    Нагадаємо, раніше в Управлінні державної охорони попередили водіїв про можливі обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе і в районі аеропорту «Бориспіль» сьогодні, 19 січня.

    Обмеження руху пов'язані з траурними заходами у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані.

    Київ КМДА транспорт
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