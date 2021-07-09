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    Київ долучиться до святкування Дня Незалежності Аргентини

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    9 липня Аргентина традиційно святкує День Незалежності - Київ долучиться до святкування Дня Незалежності Аргентини
    9 липня Аргентина традиційно святкує День Незалежності
    Фото з відкритих джерел

    Ввечері біля мерії Києва звучатиме аргентинська музика

    У п’ятницю, 9 липня, о 21:30 фасад будівлі Київської міської державної адміністрації підсвітять кольорами національного прапора Аргентини на честь 205-ї річниці незалежності країни. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Організатором заходу є Посольство Аргентинської Республіки в Україні.

    Акція матиме музичний супровід – звучатиме гімн Аргентини, а також музика аргентинського композитора Астора П’яццолли.

    У заході візьме участь Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентинської Республіки в Україні пані Елена Летісія Мікусінскі.

    Нагадаємо, що День Незалежності Аргентина традиційно святкує 9 липня. Аргентинці цього дня відзначають незалежність від Королівства Іспанії, яка була проголошена 9 липня 1816 року.

    Як повідомлялося, вночі 26 травня адміністративна будівля Київської міської державної адміністрації була підсвічена кольорами Державного прапора Грузії. Так Київ долучився до святкування Дня незалежності Грузії

    Теги: Київ незалежність посол КМДА Аргентина
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    Київ долучиться до святкування Дня Незалежності Аргентини