Київ долучиться до святкування Дня Незалежності Аргентини

Ввечері біля мерії Києва звучатиме аргентинська музика

У п’ятницю, 9 липня, о 21:30 фасад будівлі Київської міської державної адміністрації підсвітять кольорами національного прапора Аргентини на честь 205-ї річниці незалежності країни. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Організатором заходу є Посольство Аргентинської Республіки в Україні.

Акція матиме музичний супровід – звучатиме гімн Аргентини, а також музика аргентинського композитора Астора П’яццолли.

У заході візьме участь Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентинської Республіки в Україні пані Елена Летісія Мікусінскі.

Нагадаємо, що День Незалежності Аргентина традиційно святкує 9 липня. Аргентинці цього дня відзначають незалежність від Королівства Іспанії, яка була проголошена 9 липня 1816 року.

Як повідомлялося, вночі 26 травня адміністративна будівля Київської міської державної адміністрації була підсвічена кольорами Державного прапора Грузії. Так Київ долучився до святкування Дня незалежності Грузії