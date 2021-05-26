Уночі київську мерію підсвітили кольорами прапора Грузії (фото)

Будівля мерії підсвічувалась кольорами грузинського прапора з 00:00 до 03:00

Київ долучився до святкування Дня незалежності Грузії

У ніч на середу, 26 травня, з 00:00 до 03:00 адміністративна будівля Київської міської державної адміністрації на Хрещатику, 36 була підсвічена кольорами Державного прапора Грузії.

Так Київ долучається до святкування Дня незалежності Грузії.

Нагадаємо, що цього року Грузія, як і Україна, відзначає 30-ту річницю проголошення незалежності.

Торік у Тбілісі під час головного державного свята нашої країни 24 серпня найвища будівля грузинської столиці – телевежа – була підсвічена кольорами українського прапора.

До слова, нещодавно соцмережі повідомили, що невідомий зірвав державний прапор України з адміністративної будівлі в центрі Києва.

Працівники карного розшуку та слідчі Печерського управління поліції в Києві встановили зловмисника, який увечері 19 травня біля адміністративної будівлі зірвав державний прапор України.

Читайте також: