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    Уночі київську мерію підсвітили кольорами прапора Грузії (фото)

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    Будівля мерії підсвічувалась кольорами грузинського прапора&nbsp;з 00:00 до 03:00&nbsp; - Уночі київську мерію підсвітили кольорами прапора Грузії (фото)
    Будівля мерії підсвічувалась кольорами грузинського прапора з 00:00 до 03:00 
    Фото: КМДА

    Київ долучився до святкування Дня незалежності Грузії

    У ніч на середу, 26 травня, з 00:00 до 03:00 адміністративна будівля Київської міської державної адміністрації на Хрещатику, 36 була підсвічена кольорами Державного прапора Грузії.

    Так Київ долучається до святкування Дня незалежності Грузії.

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    Уночі київську мерію підсвітили кольорами прапора Грузії (фото)
    Уночі київську мерію підсвітили кольорами прапора Грузії (фото)
    Уночі київську мерію підсвітили кольорами прапора Грузії (фото)

    Нагадаємо, що цього року Грузія, як і Україна, відзначає 30-ту річницю проголошення незалежності.

    Торік у Тбілісі під час головного державного свята нашої країни 24 серпня найвища будівля грузинської столиці – телевежа – була підсвічена кольорами українського прапора.

    До слова, нещодавно соцмережі повідомили, що невідомий зірвав державний прапор України з адміністративної будівлі в центрі Києва.

    Працівники карного розшуку та слідчі Печерського управління поліції в Києві встановили зловмисника, який увечері 19 травня біля адміністративної будівлі зірвав державний прапор України.

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    Теги: Київ свята прапор Грузія
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    Уночі київську мерію підсвітили кольорами прапора Грузії (фото)