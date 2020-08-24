Найвищий хмарочос у світі підсвітили кольорами українського прапору



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У Дубаї найшвищий хмарочос Бурдж-Халіфа підсвітили у кольори українського прапору

У офіційному привітанні Україні побажали процвітання і миру

У Дубаї найвищий хмарочос у світі — Бурдж-Халіфа — підсвітили кольорами українського прапору на честь Дня Незалежності України.

Про це йдеться на сторінці хмарочоса в Instagram.

«Сьогодні ввечері ми підсвічуємо Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора, коли український народ святкує День Незалежності, бажаючи йому ще більшого процвітання», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території.

Під час дійства десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.

У День Незалежності України президент Володимир Зеленський вручив низку державних нагород. Відповідний указ №335/2020 опубліковано на сайті Офісу президента.

Зокрема сьогодні Зеленський вручив державні нагороди Dzidzio і білорусу Міхалку. А поет-пісняр Юрій Рибчинський отримав звання Героя України.