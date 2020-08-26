«Український дім» у Києві підсвітили кольорами прапору Білорусі
На «Європейську площу» прийшли кілька десятків активістів
«Український дім» у Києві підсвітили кольорами біло-червоно-білого прапору Білорусі.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
На «Європейську площу» прийшли кілька десятків активістів. Вони запалювали фаєри та скандували «Жыве Беларусь».
Фасад «Українського дому» під час акції #BelarusWatch pic.twitter.com/p11SBS3NqY— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 26, 2020
Під «Українським домом» відбувається акція #BelarusWatch pic.twitter.com/6RYxwMsqyO— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 26, 2020
Напередодні Зеленський пообіцяв рятувати білорусів. Він запропонував спростити умови для в’їзду білорусів, оскільки у Білорусі «вкрай напружена внутрішньополітична ситуація».
Раніше повідомлялося, що Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю. Наразі на кордоні працює сім пунктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тисяч осіб.
Крім того нагадаємо, що з 1 вересня Україна вводить нові правила поїздок до Білорусі.
Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.