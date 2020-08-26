«Український дім» у Києві підсвітили кольорами прапору Білорусі



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Акція солідарності з Білоруссю в Києві, 26 серпня

На «Європейську площу» прийшли кілька десятків активістів

«Український дім» у Києві підсвітили кольорами біло-червоно-білого прапору Білорусі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На «Європейську площу» прийшли кілька десятків активістів. Вони запалювали фаєри та скандували «Жыве Беларусь».

Напередодні Зеленський пообіцяв рятувати білорусів. Він запропонував спростити умови для в’їзду білорусів, оскільки у Білорусі «вкрай напружена внутрішньополітична ситуація».

Раніше повідомлялося, що Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю. Наразі на кордоні працює сім пунктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тисяч осіб.

Крім того нагадаємо, що з 1 вересня Україна вводить нові правила поїздок до Білорусі.

Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.