Київ готується до снігопадів наприкінці тижня



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Відбулося засідання органів управління та сил цивільного захисту Києва Фото: КМДА

Служби міста відпрацьовують організацію роботи та проблемні питання

Наприкінці тижня у Києві очікується погіршення погодних умов – зниження температури та можливі опади у вигляді снігу. Тому зараз необхідно мобілізувати зусилля усіх комунальних служб, підготувати необхідну техніку та посипковий матеріал, налагодити взаємодію відповідних підрозділів Києва та області у разі снігопадів та ожеледиці тощо.

Ці питання обговорювались сьогодні у рамках засідання органів управління та сил цивільного захисту Києва, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Так, за прогнозом синоптиків, вже 22-23 листопада у Києві очікується зниження температури повітря до -6 градусів вночі, вдень близько 0 градусів.

«Ми зараз відпрацьовуємо організацію роботи та проблемні питання, що можуть виникнути в період снігопадів та ожеледі. Має працювати оперативна система оповіщення як комунальних служб, так і, наприклад, водіїв для планування маршруту та уникнення заторів. Авто, що заважатимуть прибиранню снігу, ліквідації аварійних ситуацій або вивезенню побутових відходів ми будемо змушені евакуювати. Спільно з фахівцями Київської області ми відпрацьовуємо режими обмеження в’їзду до міста», – говорить заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, служби мають бути готові до можливих позаштатних ситуацій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання усіх форм власності; мають бути влаштовані пункти обігріву в приміщеннях житлово-комунальних організацій та територіальних центрів соціального обслуговування району на період ускладнення погодних умов; оперативного залучення автономних джерел електропостачання у випадку відключення електропостачання у лікарнях, дитячих садках, школах, інтернатах тощо.