Київська влада заявила про стовідсоткову готовність до снігопадів



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Київавтодор готовий до зимового утримання доріг та тротуарів

Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» на 100% готові до осінньо-зимового періоду, у тому числі, до зимового утримання доріг. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Уже найближчими днями синоптики обіцяють погіршення погодних умов. У разі необхідності дорожники розпочнуть обробку покриття протиожеледними засобами, у випадку снігопаду – прибирання снігу. У першу чергу, це підйоми, спуски, мости і шляхопроводи, також магістралі міського і державного рівня. Для безпеки пішоходів прибиратимуть тротуари», – зазначив він.

Поворозник зауважив, що за інформацією Київавтодору, наразі заготовлено 43 тис. тонн солі та 35 тис. тонн піску. Підготовлено до роботи 531 одиницю спеціалізованої техніки для цілодобових чергувань і змінної роботи. Наприкінці 2018 року отримано спецавтомобілі «Форд» для розподілення рідких протиожеледних реагентів та обладнання для приготування рідких протиожеледних реагентів. Техніка дозволяє оперативно обробляти дороги столиці рідкими реагентами і скоротити витрати солі.

«Окремо звертаюся до власників приватних авто: вчасна зміна літньої гуми на зимову – запорука не тільки вашої безпеки, а й усіх учасників руху. Тож будьмо відповідальними, не створюймо небезпечних ситуацій на дорогах міста!» – закликав Поворозник.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що комунальні служби столиці готові до оперативного прибирання вулиць столиці в зимовий період.