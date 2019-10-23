Кличко гарантує: Київ готовий до снігопадів



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На виставці Київавтодора представлена техніка для зимового утримання доріг Фото: пресслужба мера Києва

Мер Києва оглянув виставку дорожньої техніки

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що комунальні служби столиці готові до оперативного прибирання вулиць столиці в зимовий період. Про це він сказав під час огляду виставки дорожньої та спеціальної техніки «Київавтодору», що відбувається біля Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ).

«Я вважаю, комунальні служби столиці готові до оперативного прибирання вулиць столиці в зимовий період. І ми зробимо все, щоб у випадку сильних снігопадів життєдіяльність міста не була паралізованою», - наголосив Кличко, якого цитує пресслужба мера.

«З 2014 року парк спеціальної техніки підприємств «Київавтодора» поповнився 232 одиницями техніки. Більшість цих спецавто – техніка для зимового утримання доріг. Нагадаю, що минулої зими місто придбало і 2 снігоплавильних комплекси. Вони можуть плавити до 60 тонн снігу на годину. Це значно спростить процес прибирання вулиць та допоможе зекономити місту чималі кошти на вивезенні снігу», - підкреслив столичний голова.

Кличко оглянув нову техніку, що закупили за кошти бюджету міста і яка відповідає кращим світовим стандартам. А також ту, що «Київавтодор» відремонтував своїми силами.

За словами мера столиці, у осінньо-зимовий період 2019-2020 років цілодобово чергуватиме 424 одиниці комунальної снігоприбиральної техніки.

«Наявність такої сучасної техніки дуже актуальна, зважаючи на наближення зими. І перші снігопади - завжди випробування, наскільки місто готове до зимового періоду. І ще одне важливе питання – закупівля піску та солі. Наскільки я знаю, «Київавтодор» вже закупив майже 40 тисяч тонн суміші. А це – понад 100% від потреби», - підкреслив Кличко.

На виставці «Київавтодору» представлені 230 одиниць як нової, так і капітально відремонтованої техніки.