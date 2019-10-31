Гончарук запевнив, що дороги в Україні готові до зими



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У регіони мають в'їхати 54 нові снігоприбиральні машини

Для безпеки на дорогах державного значення в Україні є 4641 одиниця техніки для зими

Близько 5 тисяч снігоприбиральних машин уряд підготував до зимового періоду, повідомив 31 жовтня у Facebook прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«Уряд - відповідальний: готується до зими. Для безпеки на дорогах мобілізували всі ресурси, підкріпивши їх договорами з приватними компаніями, щякіо мають найсучаснішу снігоприбиральну техніку», - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення безпеки на дорогах державного значення в Україні є 4641 одиниця техніки, яка готова оперативно реагувати на складні погодні умови. У розпорядженні облавтодорів - 3363. Інші підрядні організації мають ще 1278 одиниць.

За його словами, сьогодні в регіони мають в'їхати 54 нові снігоприбиральні машини.

Зазначається, що також передбачається понад 800 майданчиків у смугах відводу доріг для тимчасової зупинки в разі негоди. А на дорогах державного значення встановлять 7 тис. погонних метрів снігозатримувальних щитів.

«Не забули й про фрикційні матеріали, технічну сіль, що застосовуються при ожеледі. План виконано на 100%. Також передбачили достатньо холодної асфальтобетонної суміші для аварійного ремонту доріг взимку», - додав прем'єр.