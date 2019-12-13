Київ хоче розширити свої межі за рахунок земель області



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Депутати ухвалили проект землеустрою щодо зміни меж Києва

Територія Києва може збільшитися до 85351 га

На пленарному засіданні Київської міської ради 12 грудня депутати затвердили проект землеустрою щодо зміни меж Києва.

Відповідно до рішення, територія міста може збільшитися на 2771,1415 га за рахунок земель області. Водночас, місто має передати із земель Київської міської ради до складу земель Київської області 55,4 га. Про це повідомляє пресслужба Київради.

За даними Департаменту земельних ресурсів, із 1989 року і до сьогодні межі Києва не змінювались. Більше того, за останні 28 років були відсутні документи про конфігурацію меж міста. Це унеможливлювало розробку проекту щодо їх зміни.

Та у вересні 2019 року було віднайдено офіційні дані про встановлення та закріплення межовими знаками меж Києва. Робота проводилась Українським державним інститутом інженерно-геодезичних вишукувань та зйомок «УкрДІІГіс» у 1989-1990 роках.

З урахуванням цих даних було розроблено проект зміни меж Києва, яким планується збільшити територію міста з 82635 га до 85351 га.

Як повідомлялося, депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки із забудовником ТОВ «Будінвест КМ» та врятували від забудови парк «Крістерова гірка» в Подільському районі столиці.