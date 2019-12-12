У Києві з'явиться сквер імені Павла Шеремета



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Журналіста Павла Шеремета вбили у столиці в липні 2016 року

Сквер з'явиться на перетині вулиць Рейтарської та Стрілецької у Шевченківському районі міста

Депутати Київської міської ради більшістю голосів підтримали рішення про створення скверу імені журналіста Павла Шеремета. Це питання депутати розглянули першим під час вечірнього засідання Київради.

Виступити перед депутатами на засідання міськради прийшла Севгіль Мусаєва - головна редакторка онлайн-видання «Українська правда», в якому працював Павло Шеремет.

«У Києві з'явиться сквер імені журналіста Павла Шеремета, якого вбили в столиці в липні 2016 року. Так ми вшануємо пам'ять про відомого журналіста. Ця людина гідна того, щоб його іменем назвали зелену зону в столиці», - прокоментував рішення Київради мер Києва Віталій Кличко.

Статус скверу надали земельній ділянці площею 0,2468 гектара на перетині вулиць Рейтарської та Стрілецької у Шевченківському районі міста. На цій території вже є зелені насадження.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, міністр МВС Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

12 грудня стало відомо, що у вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта і волонтерку.

Заступник голови Національної поліції України, генерал Євгеній Коваль повідомив, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита Юлія Кузьменко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.