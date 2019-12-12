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    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»

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    Кияни вже неодноразово зносили паркан скандальної забудови у парку &laquo;Крістерова гірка&raquo; - Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Кияни вже неодноразово зносили паркан скандальної забудови у парку «Крістерова гірка»
    Фото: Макс Требухов, LB.ua

    Київрада врятували від забудови парк «Крістерова гірка»

    Депутати Київської міської ради ухвалили рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки із забудовником ТОВ «Будінвест КМ» та врятували від забудови парк «Крістерова гірка» в Подільському районі столиці. Таке рішення прийнято за зверненням київського міського голови Віталія Кличка.

    Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «До мене неодноразово зверталися місцеві мешканці, щоб захистити цей парк. Прошу підтримати це рішення», - звернувся мер до депутатів.  

    Петицію киян про заборону вирубування дерев у парку «Крістерова гірка» було взято до розгляду ще у квітні 2018 року. У петиції йшлося, що забудовник звів паркан навколо значної частини парку, вирубав там дерева та знищив дитячий майданчик. Відповідна територія парку межує з Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України. Ініціатори петиції закликали зупинити початок будівельних робіт забудовником і не допустити можливої техногенної катастрофи.

    Нагадаємо, на початку листопада біля кінотеатру Шевченка в Києві відбулася акція протесту проти забудови парку «Крістерова гірка».

    28 листопада активісти вже зносили паркан навколо скандальної забудови на території парку «Крістерова гірка».

    5 грудня увечері мешканці Виноградаря знову знесли паркан будівництва багатоповерхівки у парку «Крістерова гірка».

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    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»
    Війна за столичний парк: влада розірвала договір із забудовником «Крістерової гірки»

    Загалом боротьба киян за парк «Крістерова гірка» триває вже більше двох років.

    Віталій Кличко Київ Київрада будівництво забудова кияни парк
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