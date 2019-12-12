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    Київ хоче купити цех заводу «Більшовик», що заважає добудові Шулявського мосту

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    <p>Цех заводу заважає будівництву Шулявського шляхопроводу</p> - Київ хоче купити цех заводу «Більшовик», що заважає добудові Шулявського мосту

    Цех заводу заважає будівництву Шулявського шляхопроводу

    Завод перебуває у власності держави

    11 грудня постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами голосувала за проєкт рішення щодо викупу п’ятого цеху Першого київського машинобудівного заводу (колишній завод «Більшовик»), розташованого на проспекті Перемоги 49/2. Знести завод необхідно, щоб розпочати другу чергу будівництва Шулявського шляхопроводу.

    При цьому у проєкті рішення комісії цех помилково назвали приватною власністю, тоді як він перебуває у власності держави. Територія цеху належить громаді Києва, а наразі перебуває на відповідальному землекористуванні у машинобудівного заводу.

    На засіданні комісії був присутній директор п’ятого цеху заводу, який заявив, що у міської влади ніяких домовленостей із працівниками заводу немає. Навіть більше, представник заводу стверджував, що на комісію прийшов в інших справах, а офіційно ніяких представників заводу не запросили.

    «Кошторис, який нам збираються компенсувати, зараз є меншим, ніж кошторис, під яким стоїть мій підпис як матеріально відповідальної особи», – наголосив директор цеху.

    Він також сказав, що на заводі не працювала комісія з моніторингу та визначення технічного стану споруди.

    «Сьогодні колишній завод «Більшовик» приймає замовлення на березень місяць. Ми робимо устаткування для виробництва гуми для Шрі-Ланки, Індії, Німеччини і навіть Канади. Ви будете здивовані. Ми є державним підприємством, а тому жодного станка ми не можемо ні продати, ні списати, – розповів працівник заводу. – У нас унікальні станки, яких немає ніде в Україні».

    Також представник заводу наголосив, що колектив хоче брати участь в обговоренні знесення цеху і зауважив, що п’ятий цех – «одна з найцікавіших ділянок нашого корпусу» і «пам’ятка інженерної споруди». Там розміщують рекламу, і після відчуження цеху підприємство втратить понад 500 тис. грн доходів на місяць.

    Директор цеху також підтвердив, що «секондхенд» підписав договір з Фондом держмайна на 20 років на оренду частини п’ятого цеху, а це 300 тисяч гривень щомісяця».

    Раніше мер Києва Віталій Кличко вже звинувачував Фонд держмайна у перешкоджанні вирішенню питання з демонтажем будівлі.

    Представник заводу зауважив, що устаткування на території цеху, а саме електродугові печі, не підлягають перенесенню. Адже спочатку будують печі, а тоді довкола них споруджують будівлю. Відповідно, печі можна розібрати, але не перенести. Отже, завод з втратою цього цеху втрачає ливарне виробництво (наразі воно не працює через борги).

    Роман Лісневський, перший заступник Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд, заперечив директорові п’ятого цеху, і заявив, що комісія з моніторингу та визначення технічного стану споруди працює.

    «На завод щотижня відправлялися запити щодо моніторингу. Його за законом проводить Придніпровська академія будівництва й архітектури. Не було жодної реакції, – сказав Лісовський. – Зовнішній стан ми обстежили, а внутрішній не можемо, бо завод нас не допускає».

    Зрештою, постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту проголосувала за «проєкт рішення про викуп нерухомого майна, яке перебуває у приватній власності» (хоча власність державна).

    Нагадаємо, перемовини про знесення п’ятого цеху першого київського машинобудівного заводу ведуться з 2012 року.

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    29 липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

    Кличко заявив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року. 

    В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

    Радник мера Києва, кризовий менеджер Максим Бахматов гарантував, що до кінця цього року буде завершена реконструкція Шулявського шляхопроводу і його відкриють для руху транспорту.

    При цьому Київська міська держадміністрація вирішила продовжити до 15 травня 2020 року термін тимчасового обмеження руху транспортних засобів на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана, де ведеться реконструкція Шулявського шляхопроводу.

    Джерело: Хмарочос

    Віталій Кличко Київ Київрада будівництво завод Фонд державного майна КМДА Шулявський міст
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