Київ – лідер в Україні з інвестування в освіту



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Лілія Гриневич похвалила київську владу за інвестиції у систему освіти

Цього року на реалізацію освітньої реформи в Україні була виділена безпрецедентна сума – понад мільярд гривень, але не в усіх регіонах освоєння коштів пройшло вдало. Про це заявила сьогодні на засіданні уряду міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

На думку міністра, прикладом для решти регіонів у сфері раціонального інвестування освітніх коштів є Київ, передає телеканал «Київ».

Місцева влада не лише вдало освоїла виділені субвенції на освіту, а й додала кошти з місцевого бюджету – практично втричі більше, ніж було виділено Держбюджетом, повідомила Гриневич.

«Місто Київ показало надзвичайно позитивний приклад. Незважаючи на те, що прийшла державна субвенція… вони додали своїх коштів практично втричі більше, таким чином роблячи безпрецедентні великі інвестиції у систему освіти міста Києва», – заявила міністр.