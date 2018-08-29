Київ виділив 42 млн грн на облаштування пандусів у школах



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Цього року було облаштовано пандусами 38 закладів освіти столиці

Успішна реалізація освітньої реформи неможлива без забезпечення ключових потреб особливих дітей. Тож задля розширення можливостей інклюзії Київ виділив понад 42 мільйони на облаштування пандусів та безбар’єрного простору в закладах освіти столиці. Про це повідомила голова постійної комісії Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко під час Серпневої освітньої конференції у Деснянському районі.

«Повага до дітей починається, у першу чергу, із забезпечення їхніх базових потреб. А коли ми говоримо про дітей із особливими потребами – це наш першочерговий обов’язок. Наразі складно уявити, як школи можна було будувати елементарно без пандусів. Однак сьогодні Києву доводиться виправляти ці ганебні помилки. Згідно із програмою безбар’єрного простору, яку було розпочато ще минулого року, на цей рік місто передбачило понад 42 мільйони. Наразі найкращі результати має Деснянський район, де безбар’єрний доступ мають усі заклади освіти. Зокрема, цього року було облаштовано пандусами 38 закладів освіти. Очікуємо, що до кінця року інші райони також підтягнуться», – повідомила Старостенко.

Окрім цього, вона повідомила, що у новому навчальному році столиця продовжить розширювати мережу інклюзивних класів. Так, у 92 закладах загальної середньої освіти заплановано відкрити 331 інклюзивний клас. Ще у 23 закладах загальної середньої освіти – додатково 90 спеціальних класів. Також місто підготувало 160 асистентів вчителів.

«Окрім цього, щоб надалі ефективно працювати з дітьми, які мають особливі потреби, у Києві у кожному районі створено 10 інклюзивно-ресурсних установ нового ґатунку. А також проведено конкурс на заміщення вакантних посад на заміщення директора ІРЦ. За результатами вже призначено директорів у кожен центр», – зазначила голова комісії.