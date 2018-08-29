Найкращі школи України за результатами ЗНО-2018



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ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО 2018 року

У рейтингу 200 найкращих кожна третя школа - столична

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року. У топі рейтингу 200 шкіл України за результатами ЗНО 2018 – навчальні заклади Львова, Києва, Харкова і Дніпра.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг шкіл України за результатами ЗНО

Назва навчального закладу Регіон Місце Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 2017 Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка м.Львів 1 170.3 184.0 140/513 100 1 Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва м.Київ 2 164.4 182.5 99/344 100 9 Ліцей "Інтелект" м.Київ 3 163.2 186.3 57/177 100 2 КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 4 163.2 184.6 64/231 100 21 Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 5 163 180.1 106/372 100 16 КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" м.Дніпро 6 162.1 183.8 55/218 100 5 Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка м.Київ 7 161.7 182.4 70/247 100 4 Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва м.Київ 8 161.2 180.6 85/290 100 15 Ліцей "Наукова зміна" м.Київ 9 160.9 179.1 99/327 100 3 КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради м.Дніпро 10 160.1 176.4 112/390 100 8 Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка м.Київ 11 159.6 179.9 77/251 100 20 Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 12 159.6 182.3 51/171 100 11 Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 13 158.5 180.9 54/178 100 13 КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради м.Дніпро 14 158.3 179.8 64/206 100 7 Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. м.Харків 15 157 184.2 5/17 100 222 Русанівський ліцей м. Києва м.Київ 16 156.7 181.3 28/96 100 48 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 17 156.6 179.5 46/152 100 31 Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва м.Київ 18 156.5 172.9 104/374 100 57 Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва м.Київ 19 155.8 169.5 137/469 100 12 Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" м.Львів 20 155.7 173.9 93/306 100 44 Ліцей №142 м.Києва м.Київ 21 155.7 174.7 78/278 100 14 Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 22 155.3 179.0 36/119 100 23 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва м.Київ 23 155.3 175.3 78/242 100 119 Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва м.Київ 24 155 176.4 58/196 99 35 Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 25 155 178.9 35/112 100 47 Ліцей "Престиж" м.Києва м.Київ 26 154.7 180.5 15/49 100 59 Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті м.Херсон 27 154.7 161.2 210/744 100 50 Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія «Просперітас» м.Суми 28 154.6 181.8 1/4 100 214 КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» м.Київ 29 154.6 176.5 53/174 100 45 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва м.Київ 30 154.4 176.5 52/167 99 67 Приватне підприємство "Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія "Престиж" м.Київ 31 154.4 181.2 4/13 100 6 Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м.Кропивницький 32 154.3 170.6 116/369 100 32 Волинківська ЗОШ I-III ст. Сосницької селищної ради Чернігівської обл. Чернігівська обл. 33 154 181.0 1/4 100 4640 Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" м.Київ 34 153.8 179.3 15/51 100 307 Полтавський приватний НВК "Паросток" Полтавської обл. (ЗНЗ-ДНЗ) м.Полтава 35 153.4 180.3 2/7 100 109 Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 36 153.3 174.5 60/194 100 42 Гімназія "Академія" м.Київ 37 153.2 174.7 55/181 99 37 Ліцей №208 м. Києва м.Київ 38 153.2 172.8 71/246 100 24 Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 39 153.1 171.3 89/297 100 43 Технічний ліцей м. Києва м.Київ 40 153.1 168.4 111/399 99 92 НВК "ЗОШ I-III ст.-дитячий садок" села Слов’яносербка Великомихайлівського р-ну Одеської обл. Одеська обл. 41 153 179.8 2/8 100 6314 КЗ "Рішельєвський ліцей" м.Одеса 42 152.9 169.9 95/339 100 33 КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 43 152.9 169.8 95/341 99 38 Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради м.Суми 44 152.9 167.7 113/417 100 292 КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» м.Київ 45 152.8 171.3 86/285 99 150 Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" м.Київ 46 152.7 170.3 94/315 99 98 КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 47 152.6 173.7 58/193 100 27 Кутузівська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл. Харківська обл. 48 152.2 179.0 1/3 100 КЗ "Вінницький технічний ліцей" м.Вінниця 49 152.1 169.9 87/307 99 80 Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 50 152.1 171.1 79/264 99 64 Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка м.Львів 51 151.9 173.3 54/178 99 22 Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради м.Луцьк 52 151.8 170.4 76/277 100 79 Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Київ 53 151.7 168.7 102/335 100 39 ТОВ "Навчальний заклад «Британська середня ЗОШ "Британська міжнародна школа-Дніпро" м.Дніпро 54 151.6 178.3 1/3 100 1431 Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 55 151.6 172.4 60/200 100 10 Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" м.Київ 56 151.6 177.2 12/37 100 49 Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 57 151.3 173.4 47/153 100 28 НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) м.Київ 58 151.3 172.9 52/170 100 84 Одеський приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - ДНЗ"Антарктика" м.Одеса 59 151.2 177.2 7/23 100 2616 Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва м.Київ 60 151.2 171.5 67/215 100 18 Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва м.Київ 61 151.2 170.0 79/266 100 82 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія м.Київ 62 150.8 169.8 79/260 100 66 Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей "Ворзель" Київська обл. 63 150.8 177.3 1/3 100 Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 64 150.8 173.4 40/132 100 264 Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради м.Херсон 65 150.5 171.9 54/173 100 46 Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 66 150.5 174.5 26/83 100 187 Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 67 150.4 171.6 53/181 100 207 Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. м.Миколаїв 68 150.3 170.5 64/213 100 114 КЗ "Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Рівненський обласний ліцей" Рівненської обласної ради м.Рівне 69 150.2 164.7 119/421 100 25 Львівська гімназія "Євшан" м.Львів 70 150.2 172.5 40/141 100 101 Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. м.Харків 71 150 173.1 35/114 100 107 Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. м.Тернопіль 72 149.9 167.7 83/298 99 100 Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей" м.Київ 73 149.9 175.3 10/34 100 385 КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради м.Дніпро 74 149.9 171.1 53/176 99 55 Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки м.Хмельницький 75 149.8 154.9 212/794 97 63 КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" м.Харків 76 149.8 166.3 99/344 98 102 Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка Львівська обл. 77 149.6 164.1 123/418 98 Тимченківський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської райради Черкаської обл. Черкаська обл. 78 149.5 175.7 2/7 100 3604 Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов м.Львів 79 149.4 165.6 104/355 98 54 Одеський навчально - виховний комплекс "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 80 149.4 169.9 59/198 100 394 Рівненська українська гімназія м.Рівне 81 149.3 170.7 50/168 100 62 Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 82 149.2 172.6 30/97 100 56 Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 83 149.1 170.0 53/184 99 76 Бучанська Українська гімназія Київська обл. 84 149.1 174.2 12/39 100 126 КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 85 149 167.4 79/270 100 153 Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка Полтавська обл. 86 148.9 165.4 98/341 99 163 КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей" Дніпровської міськради м.Дніпро 87 148.9 169.5 55/191 100 215 Ліцей "ЕКО" №198 м.Київ 88 148.7 170.2 47/160 99 196 Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради м.Чернівці 89 148.6 169.3 53/188 99 175 Гімназія №32 "Успіх" м.Київ 90 148.5 172.2 24/82 99 78 Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» м.Львів 91 148.3 173.4 11/37 100 799 Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького м.Хмельницький 92 148.3 167.3 74/247 99 122 Товариство з обмеженою відповідальністю "Печерська міжнародна школа" м.Київ 93 148.2 174.2 2/6 100 428 КЗ «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міськради Донецької обл.» Донецька обл. 94 148.1 163.8 106/369 99 112 Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. Київська обл. 95 148 168.7 53/186 100 110 Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови "Спеціалізована школа І ст.-гімназія" м.Львів 96 148 167.6 68/224 99 52 Бориславська державна гімназія Львівської обл. Львівська обл. 97 148 171.3 28/93 100 227 НВК "Уманська міська гімназія - школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл. Черкаська обл. 98 148 169.3 46/162 100 162 Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 99 147.9 170.8 34/109 100 143 Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича Тернопільська обл. 100 147.9 172.2 19/59 100 97 КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." Донецька обл. 101 147.9 165.0 88/313 99 91 КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" м.Вінниця 102 147.9 167.1 64/236 100 156 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови м.Київ 103 147.7 168.3 55/187 99 369 Роменська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 1 імені П.І.Калнишевського Роменської міськради Сумської обл. Сумська обл. 104 147.6 166.7 64/242 100 416 НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва м.Київ 105 147.5 169.8 39/128 99 41 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. м.Тернопіль 106 147.5 165.5 82/279 99 131 Кловський ліцей № 77 м.Київ 107 147.5 168.7 54/164 99 185 Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 108 147.4 164.3 92/319 99 115 Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. м.Львів 109 147.4 163.1 109/363 99 74 Гімназія №136 м. Києва м.Київ 110 147.3 166.8 66/226 100 106 Авіакосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (м. Київ) Полтавська обл. 111 147.3 170.2 27/106 100 26 Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради м.Чернігів 112 147.3 163.9 88/330 99 87 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 113 147.3 169.6 36/125 100 53 КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" м.Вінниця 114 147.3 160.3 138/466 98 136 КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" м.Дніпро 115 147.2 170.8 22/81 99 68 НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва м.Київ 116 147.1 169.1 40/134 99 111 Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 117 147 168.3 49/160 99 128 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. м.Тернопіль 118 147 169.7 31/110 100 172 Львівська українська приватна гімназія м.Львів 119 146.9 171.0 20/62 100 93 Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. Одеська обл. 120 146.9 168.2 47/158 100 180 Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 121 146.9 165.9 69/240 100 133 Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради м.Чернівці 122 146.8 167.1 56/194 99 90 Бориспільський НВК "Гімназія "Перспектива"-ЗОШ І-ІІ ст." імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл. Київська обл. 123 146.7 166.5 62/209 99 374 НВК "Школа І ст. - гімназія "Гроно" м. Львова м.Львів 124 146.6 167.7 50/165 99 424 Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради м.Рівне 125 146.6 166.1 65/222 99 192 Спеціалізована школа №89 м.Київ 126 146.6 164.0 93/298 98 40 Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "Апогей" м.Київ 127 146.6 170.7 17/58 100 515 КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл." м.Луцьк 128 146.5 164.7 79/267 100 233 КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 129 146.4 166.9 53/186 100 94 КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." м.Полтава 130 146.3 163.7 88/298 99 71 Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва м.Київ 131 146.2 168.2 40/132 100 520 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. Тернопільська обл. 132 146.2 171.0 10/34 100 578 Львівська спеціалізована середня ЗОШ №37 з поглибленим вивченням французької мови м.Львів 133 146.1 169.0 30/99 98 542 Криворізький НВК № 129 "Гімназія - ліцей академічного спрямування" Криворізької міськради Дніпропетровської обл. Дніпропетровська обл. 134 146.1 165.3 68/230 100 195 Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 135 146.1 168.1 39/128 99 108 Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 136 146 164.4 68/260 99 113 Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя Чернігівська обл. 137 146 160.5 111/406 98 51 КЗ «Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"» Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 138 146 165.3 69/224 99 103 Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. Київська обл. 139 146 168.7 28/103 100 36 Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва м.Київ 140 145.9 162.3 91/333 100 191 Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 141 145.9 166.8 51/168 99 69 Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Чернігів 142 145.9 164.9 67/235 100 118 КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат" Київська обл. 143 145.8 167.3 40/145 100 325 Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 144 145.8 167.0 47/155 98 120 Львівський НВК "Школа І ст.-гімназія" м.Львів 145 145.7 167.8 39/126 98 197 Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті м.Житомир 146 145.7 163.4 84/283 99 130 Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва м.Київ 147 145.6 165.6 59/200 100 237 Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва м.Київ 148 145.6 159.8 119/416 100 146 Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 Житомирська обл. 149 145.5 169.4 19/60 100 350 Житомирський екологічний ліцей №24 м.Житомир 150 145.5 163.4 77/273 100 371 Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови м.Львів 151 145.4 165.7 56/187 99 77 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 152 145.3 168.7 23/78 100 282 Сарненський НВК "Школа-колегіум" ім. Т. Г. Шевченка Сарненської райради Рівненської обл. Рівненська обл. 153 145.3 166.2 47/165 100 732 Фастівський НВК "Ліцей інформаційних технологій - Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №9" Фастівської міськради Київської обл. Київська обл. 154 145.3 165.7 53/182 100 472 Товариство з обмеженою відповідальністю "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва м.Київ 155 145.3 170.5 5/13 100 650 Львівська спеціалізована середня ЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови м.Львів 156 145.2 165.9 53/172 98 230 Недержавне навчально-виховне об’єднання "Дошкільний заклад-спеціалізована школа I-III ст. "ХАБАД" з поглибленим вивченням івриту та англійської мови" м.Херсон 157 145.2 170.6 2/7 100 2726 Львівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №8 з поглибленим вивченням німецької мови м.Львів 158 145.2 166.3 45/156 98 319 Приватна організація (установа, заклад) Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа Глобус" м.Київ 159 145.1 170.2 5/17 100 Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва м.Київ 160 145.1 166.8 38/134 100 366 Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 161 145 168.9 17/57 100 248 Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради м.Рівне 162 145 168.8 19/60 100 1040 Галицька гімназія Галицької райради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 163 144.8 169.0 15/48 100 664 Запорізька гімназія №6 Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 164 144.8 164.9 57/190 99 226 Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 165 144.8 162.2 84/288 99 138 Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва м.Київ 166 144.7 161.2 98/325 100 239 Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 167 144.7 165.7 51/159 100 72 ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" м.Київ 168 144.7 168.4 20/63 97 141 Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні м.Луцьк 169 144.7 150.0 217/777 98 121 Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради м.Чернівці 170 144.5 164.8 53/182 100 154 Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" м.Київ 171 144.5 169.0 10/34 100 448 Григорівська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. Хмельницька обл. 172 144.5 169.8 2/6 100 8049 Кротошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського р-ну Львівської обл. Львівська обл. 173 144.5 169.3 6/23 100 1365 Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради м.Івано-Франківськ 174 144.5 160.9 88/325 99 157 Сичанська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. Луганська обл. 175 144.4 169.8 1/4 100 9976 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва м.Київ 176 144.3 161.6 84/293 99 139 Яворівська гімназія ім. Осипа Маковея Яворівської райради Львівської обл. Львівська обл. 177 144.3 163.6 59/217 99 193 Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва м.Київ 178 144.3 167.4 26/81 100 171 Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл. м.Запоріжжя 179 144.2 163.9 63/204 98 300 Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл. Луганська обл. 180 144.2 161.3 83/299 98 216 Жидачівський НВК "початкова школа-гімназія ім.О.Партицького" Жидачівської райради Львівської обл. Львівська обл. 181 144.2 167.2 24/85 100 1328 Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 імені Д. Турбіна, м. Суми, Сумської обл. м.Суми 182 144.2 167.1 26/87 100 575 Селидівська загальноосвітня гімназія ІI-III ст. Селидівської міськради Донецької обл. Донецька обл. 183 144.1 168.0 15/54 100 256 Приватний заклад "НВК "Ор Менахем Вінниця" м.Вінниця 184 144.1 169.2 3/10 100 313 Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. м.Одеса 185 144 159.8 99/348 99 81 КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міськради Харківської обл." м.Харків 186 144 165.4 41/138 100 607 КЗ "НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №11 - ліцей" міста Ковеля" Ковельської міськради Волинської обл. Волинська обл. 187 143.9 168.1 12/42 100 Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Європейська гімназія"" м.Дніпро 188 143.9 168.4 9/29 100 276 Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. м.Івано-Франківськ 189 143.7 162.4 68/237 98 182 КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міськради Харківської обл. імені В.Г.Сергєєва" м.Харків 190 143.7 166.7 25/82 100 323 НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. - ліцей" №20 м.Київ 191 143.6 164.3 48/164 99 469 Рівненська класична гімназія "Престиж" Рівненської міськради м.Рівне 192 143.5 166.9 21/68 97 225 Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького Івано-Франківська обл. 193 143.5 167.4 14/50 100 229 Хмельницький ліцей №17 м.Хмельницький 194 143.5 158.4 109/380 98 158 Рівненський НВК №12 Рівненської міськради м.Рівне 195 143.5 161.1 84/276 99 213 "НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" м.Київ 196 143.5 163.9 52/172 99 96 Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. м.Харків 197 143.5 163.2 58/197 98 189 Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва м.Київ 198 143.4 163.2 60/196 99 287 Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва м.Київ 199 143.4 165.5 34/113 98 75 Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов м.Київ 200 143.4 164.1 50/163 99 29

Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

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