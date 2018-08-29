Найкращі школи України за результатами ЗНО-2018
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У рейтингу 200 найкращих кожна третя школа - столична
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл України за результатами ЗНО
|Назва навчального закладу
|Регіон
|Місце
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|2017
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|м.Львів
|1
|170.3
|184.0
|140/513
|100
|1
|Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва
|м.Київ
|2
|164.4
|182.5
|99/344
|100
|9
|Ліцей "Інтелект"
|м.Київ
|3
|163.2
|186.3
|57/177
|100
|2
|КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл."
|м.Харків
|4
|163.2
|184.6
|64/231
|100
|21
|Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва
|м.Київ
|5
|163
|180.1
|106/372
|100
|16
|КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро"
|м.Дніпро
|6
|162.1
|183.8
|55/218
|100
|5
|Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка
|м.Київ
|7
|161.7
|182.4
|70/247
|100
|4
|Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва
|м.Київ
|8
|161.2
|180.6
|85/290
|100
|15
|Ліцей "Наукова зміна"
|м.Київ
|9
|160.9
|179.1
|99/327
|100
|3
|КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|10
|160.1
|176.4
|112/390
|100
|8
|Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка
|м.Київ
|11
|159.6
|179.9
|77/251
|100
|20
|Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл.
|м.Черкаси
|12
|159.6
|182.3
|51/171
|100
|11
|Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.
|м.Івано-Франківськ
|13
|158.5
|180.9
|54/178
|100
|13
|КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|14
|158.3
|179.8
|64/206
|100
|7
|Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл.
|м.Харків
|15
|157
|184.2
|5/17
|100
|222
|Русанівський ліцей м. Києва
|м.Київ
|16
|156.7
|181.3
|28/96
|100
|48
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|17
|156.6
|179.5
|46/152
|100
|31
|Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва
|м.Київ
|18
|156.5
|172.9
|104/374
|100
|57
|Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва
|м.Київ
|19
|155.8
|169.5
|137/469
|100
|12
|Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка"
|м.Львів
|20
|155.7
|173.9
|93/306
|100
|44
|Ліцей №142 м.Києва
|м.Київ
|21
|155.7
|174.7
|78/278
|100
|14
|Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва
|м.Київ
|22
|155.3
|179.0
|36/119
|100
|23
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва
|м.Київ
|23
|155.3
|175.3
|78/242
|100
|119
|Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва
|м.Київ
|24
|155
|176.4
|58/196
|99
|35
|Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|25
|155
|178.9
|35/112
|100
|47
|Ліцей "Престиж" м.Києва
|м.Київ
|26
|154.7
|180.5
|15/49
|100
|59
|Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті
|м.Херсон
|27
|154.7
|161.2
|210/744
|100
|50
|Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія «Просперітас»
|м.Суми
|28
|154.6
|181.8
|1/4
|100
|214
|КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва»
|м.Київ
|29
|154.6
|176.5
|53/174
|100
|45
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва
|м.Київ
|30
|154.4
|176.5
|52/167
|99
|67
|Приватне підприємство "Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія "Престиж"
|м.Київ
|31
|154.4
|181.2
|4/13
|100
|6
|Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв)
|м.Кропивницький
|32
|154.3
|170.6
|116/369
|100
|32
|Волинківська ЗОШ I-III ст. Сосницької селищної ради Чернігівської обл.
|Чернігівська обл.
|33
|154
|181.0
|1/4
|100
|4640
|Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум"
|м.Київ
|34
|153.8
|179.3
|15/51
|100
|307
|Полтавський приватний НВК "Паросток" Полтавської обл. (ЗНЗ-ДНЗ)
|м.Полтава
|35
|153.4
|180.3
|2/7
|100
|109
|Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|36
|153.3
|174.5
|60/194
|100
|42
|Гімназія "Академія"
|м.Київ
|37
|153.2
|174.7
|55/181
|99
|37
|Ліцей №208 м. Києва
|м.Київ
|38
|153.2
|172.8
|71/246
|100
|24
|Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл.
|м.Запоріжжя
|39
|153.1
|171.3
|89/297
|100
|43
|Технічний ліцей м. Києва
|м.Київ
|40
|153.1
|168.4
|111/399
|99
|92
|НВК "ЗОШ I-III ст.-дитячий садок" села Слов’яносербка Великомихайлівського р-ну Одеської обл.
|Одеська обл.
|41
|153
|179.8
|2/8
|100
|6314
|КЗ "Рішельєвський ліцей"
|м.Одеса
|42
|152.9
|169.9
|95/339
|100
|33
|КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл."
|м.Луцьк
|43
|152.9
|169.8
|95/341
|99
|38
|Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради
|м.Суми
|44
|152.9
|167.7
|113/417
|100
|292
|КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва»
|м.Київ
|45
|152.8
|171.3
|86/285
|99
|150
|Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія"
|м.Київ
|46
|152.7
|170.3
|94/315
|99
|98
|КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл."
|м.Луцьк
|47
|152.6
|173.7
|58/193
|100
|27
|Кутузівська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл.
|Харківська обл.
|48
|152.2
|179.0
|1/3
|100
|КЗ "Вінницький технічний ліцей"
|м.Вінниця
|49
|152.1
|169.9
|87/307
|99
|80
|Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|50
|152.1
|171.1
|79/264
|99
|64
|Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|м.Львів
|51
|151.9
|173.3
|54/178
|99
|22
|Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради
|м.Луцьк
|52
|151.8
|170.4
|76/277
|100
|79
|Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов
|м.Київ
|53
|151.7
|168.7
|102/335
|100
|39
|ТОВ "Навчальний заклад «Британська середня ЗОШ "Британська міжнародна школа-Дніпро"
|м.Дніпро
|54
|151.6
|178.3
|1/3
|100
|1431
|Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл.
|Івано-Франківська обл.
|55
|151.6
|172.4
|60/200
|100
|10
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія"
|м.Київ
|56
|151.6
|177.2
|12/37
|100
|49
|Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл.
|м.Одеса
|57
|151.3
|173.4
|47/153
|100
|28
|НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури)
|м.Київ
|58
|151.3
|172.9
|52/170
|100
|84
|Одеський приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - ДНЗ"Антарктика"
|м.Одеса
|59
|151.2
|177.2
|7/23
|100
|2616
|Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
|м.Київ
|60
|151.2
|171.5
|67/215
|100
|18
|Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва
|м.Київ
|61
|151.2
|170.0
|79/266
|100
|82
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія
|м.Київ
|62
|150.8
|169.8
|79/260
|100
|66
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей "Ворзель"
|Київська обл.
|63
|150.8
|177.3
|1/3
|100
|Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва
|м.Київ
|64
|150.8
|173.4
|40/132
|100
|264
|Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради
|м.Херсон
|65
|150.5
|171.9
|54/173
|100
|46
|Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл.
|м.Запоріжжя
|66
|150.5
|174.5
|26/83
|100
|187
|Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|67
|150.4
|171.6
|53/181
|100
|207
|Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|м.Миколаїв
|68
|150.3
|170.5
|64/213
|100
|114
|КЗ "Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Рівненський обласний ліцей" Рівненської обласної ради
|м.Рівне
|69
|150.2
|164.7
|119/421
|100
|25
|Львівська гімназія "Євшан"
|м.Львів
|70
|150.2
|172.5
|40/141
|100
|101
|Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл.
|м.Харків
|71
|150
|173.1
|35/114
|100
|107
|Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|м.Тернопіль
|72
|149.9
|167.7
|83/298
|99
|100
|Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей"
|м.Київ
|73
|149.9
|175.3
|10/34
|100
|385
|КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|74
|149.9
|171.1
|53/176
|99
|55
|Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки
|м.Хмельницький
|75
|149.8
|154.9
|212/794
|97
|63
|КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради"
|м.Харків
|76
|149.8
|166.3
|99/344
|98
|102
|Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка
|Львівська обл.
|77
|149.6
|164.1
|123/418
|98
|Тимченківський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської райради Черкаської обл.
|Черкаська обл.
|78
|149.5
|175.7
|2/7
|100
|3604
|Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов
|м.Львів
|79
|149.4
|165.6
|104/355
|98
|54
|Одеський навчально - виховний комплекс "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл.
|м.Одеса
|80
|149.4
|169.9
|59/198
|100
|394
|Рівненська українська гімназія
|м.Рівне
|81
|149.3
|170.7
|50/168
|100
|62
|Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|82
|149.2
|172.6
|30/97
|100
|56
|Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл.
|м.Запоріжжя
|83
|149.1
|170.0
|53/184
|99
|76
|Бучанська Українська гімназія
|Київська обл.
|84
|149.1
|174.2
|12/39
|100
|126
|КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл."
|м.Харків
|85
|149
|167.4
|79/270
|100
|153
|Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка
|Полтавська обл.
|86
|148.9
|165.4
|98/341
|99
|163
|КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей" Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|87
|148.9
|169.5
|55/191
|100
|215
|Ліцей "ЕКО" №198
|м.Київ
|88
|148.7
|170.2
|47/160
|99
|196
|Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради
|м.Чернівці
|89
|148.6
|169.3
|53/188
|99
|175
|Гімназія №32 "Успіх"
|м.Київ
|90
|148.5
|172.2
|24/82
|99
|78
|Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит»
|м.Львів
|91
|148.3
|173.4
|11/37
|100
|799
|Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького
|м.Хмельницький
|92
|148.3
|167.3
|74/247
|99
|122
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Печерська міжнародна школа"
|м.Київ
|93
|148.2
|174.2
|2/6
|100
|428
|КЗ «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міськради Донецької обл.»
|Донецька обл.
|94
|148.1
|163.8
|106/369
|99
|112
|Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл.
|Київська обл.
|95
|148
|168.7
|53/186
|100
|110
|Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови "Спеціалізована школа І ст.-гімназія"
|м.Львів
|96
|148
|167.6
|68/224
|99
|52
|Бориславська державна гімназія Львівської обл.
|Львівська обл.
|97
|148
|171.3
|28/93
|100
|227
|НВК "Уманська міська гімназія - школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл.
|Черкаська обл.
|98
|148
|169.3
|46/162
|100
|162
|Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл.
|м.Запоріжжя
|99
|147.9
|170.8
|34/109
|100
|143
|Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича
|Тернопільська обл.
|100
|147.9
|172.2
|19/59
|100
|97
|КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл."
|Донецька обл.
|101
|147.9
|165.0
|88/313
|99
|91
|КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради"
|м.Вінниця
|102
|147.9
|167.1
|64/236
|100
|156
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
|м.Київ
|103
|147.7
|168.3
|55/187
|99
|369
|Роменська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 1 імені П.І.Калнишевського Роменської міськради Сумської обл.
|Сумська обл.
|104
|147.6
|166.7
|64/242
|100
|416
|НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва
|м.Київ
|105
|147.5
|169.8
|39/128
|99
|41
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|м.Тернопіль
|106
|147.5
|165.5
|82/279
|99
|131
|Кловський ліцей № 77
|м.Київ
|107
|147.5
|168.7
|54/164
|99
|185
|Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл.
|м.Запоріжжя
|108
|147.4
|164.3
|92/319
|99
|115
|Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл.
|м.Львів
|109
|147.4
|163.1
|109/363
|99
|74
|Гімназія №136 м. Києва
|м.Київ
|110
|147.3
|166.8
|66/226
|100
|106
|Авіакосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (м. Київ)
|Полтавська обл.
|111
|147.3
|170.2
|27/106
|100
|26
|Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради
|м.Чернігів
|112
|147.3
|163.9
|88/330
|99
|87
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|113
|147.3
|169.6
|36/125
|100
|53
|КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради"
|м.Вінниця
|114
|147.3
|160.3
|138/466
|98
|136
|КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю"
|м.Дніпро
|115
|147.2
|170.8
|22/81
|99
|68
|НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва
|м.Київ
|116
|147.1
|169.1
|40/134
|99
|111
|Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва
|м.Київ
|117
|147
|168.3
|49/160
|99
|128
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|м.Тернопіль
|118
|147
|169.7
|31/110
|100
|172
|Львівська українська приватна гімназія
|м.Львів
|119
|146.9
|171.0
|20/62
|100
|93
|Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл.
|Одеська обл.
|120
|146.9
|168.2
|47/158
|100
|180
|Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.
|м.Івано-Франківськ
|121
|146.9
|165.9
|69/240
|100
|133
|Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради
|м.Чернівці
|122
|146.8
|167.1
|56/194
|99
|90
|Бориспільський НВК "Гімназія "Перспектива"-ЗОШ І-ІІ ст." імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл.
|Київська обл.
|123
|146.7
|166.5
|62/209
|99
|374
|НВК "Школа І ст. - гімназія "Гроно" м. Львова
|м.Львів
|124
|146.6
|167.7
|50/165
|99
|424
|Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради
|м.Рівне
|125
|146.6
|166.1
|65/222
|99
|192
|Спеціалізована школа №89
|м.Київ
|126
|146.6
|164.0
|93/298
|98
|40
|Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "Апогей"
|м.Київ
|127
|146.6
|170.7
|17/58
|100
|515
|КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл."
|м.Луцьк
|128
|146.5
|164.7
|79/267
|100
|233
|КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл."
|м.Харків
|129
|146.4
|166.9
|53/186
|100
|94
|КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл."
|м.Полтава
|130
|146.3
|163.7
|88/298
|99
|71
|Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва
|м.Київ
|131
|146.2
|168.2
|40/132
|100
|520
|Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл.
|Тернопільська обл.
|132
|146.2
|171.0
|10/34
|100
|578
|Львівська спеціалізована середня ЗОШ №37 з поглибленим вивченням французької мови
|м.Львів
|133
|146.1
|169.0
|30/99
|98
|542
|Криворізький НВК № 129 "Гімназія - ліцей академічного спрямування" Криворізької міськради Дніпропетровської обл.
|Дніпропетровська обл.
|134
|146.1
|165.3
|68/230
|100
|195
|Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|135
|146.1
|168.1
|39/128
|99
|108
|Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл.
|Івано-Франківська обл.
|136
|146
|164.4
|68/260
|99
|113
|Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя
|Чернігівська обл.
|137
|146
|160.5
|111/406
|98
|51
|КЗ «Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"» Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|138
|146
|165.3
|69/224
|99
|103
|Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл.
|Київська обл.
|139
|146
|168.7
|28/103
|100
|36
|Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва
|м.Київ
|140
|145.9
|162.3
|91/333
|100
|191
|Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл.
|м.Черкаси
|141
|145.9
|166.8
|51/168
|99
|69
|Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов
|м.Чернігів
|142
|145.9
|164.9
|67/235
|100
|118
|КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат"
|Київська обл.
|143
|145.8
|167.3
|40/145
|100
|325
|Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|144
|145.8
|167.0
|47/155
|98
|120
|Львівський НВК "Школа І ст.-гімназія"
|м.Львів
|145
|145.7
|167.8
|39/126
|98
|197
|Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті
|м.Житомир
|146
|145.7
|163.4
|84/283
|99
|130
|Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва
|м.Київ
|147
|145.6
|165.6
|59/200
|100
|237
|Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва
|м.Київ
|148
|145.6
|159.8
|119/416
|100
|146
|Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2
|Житомирська обл.
|149
|145.5
|169.4
|19/60
|100
|350
|Житомирський екологічний ліцей №24
|м.Житомир
|150
|145.5
|163.4
|77/273
|100
|371
|Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови
|м.Львів
|151
|145.4
|165.7
|56/187
|99
|77
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|152
|145.3
|168.7
|23/78
|100
|282
|Сарненський НВК "Школа-колегіум" ім. Т. Г. Шевченка Сарненської райради Рівненської обл.
|Рівненська обл.
|153
|145.3
|166.2
|47/165
|100
|732
|Фастівський НВК "Ліцей інформаційних технологій - Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №9" Фастівської міськради Київської обл.
|Київська обл.
|154
|145.3
|165.7
|53/182
|100
|472
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва
|м.Київ
|155
|145.3
|170.5
|5/13
|100
|650
|Львівська спеціалізована середня ЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови
|м.Львів
|156
|145.2
|165.9
|53/172
|98
|230
|Недержавне навчально-виховне об’єднання "Дошкільний заклад-спеціалізована школа I-III ст. "ХАБАД" з поглибленим вивченням івриту та англійської мови"
|м.Херсон
|157
|145.2
|170.6
|2/7
|100
|2726
|Львівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №8 з поглибленим вивченням німецької мови
|м.Львів
|158
|145.2
|166.3
|45/156
|98
|319
|Приватна організація (установа, заклад) Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа Глобус"
|м.Київ
|159
|145.1
|170.2
|5/17
|100
|Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва
|м.Київ
|160
|145.1
|166.8
|38/134
|100
|366
|Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл.
|Івано-Франківська обл.
|161
|145
|168.9
|17/57
|100
|248
|Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради
|м.Рівне
|162
|145
|168.8
|19/60
|100
|1040
|Галицька гімназія Галицької райради Івано-Франківської обл.
|Івано-Франківська обл.
|163
|144.8
|169.0
|15/48
|100
|664
|Запорізька гімназія №6 Запорізької міськради Запорізької обл.
|м.Запоріжжя
|164
|144.8
|164.9
|57/190
|99
|226
|Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міськради Одеської обл.
|м.Одеса
|165
|144.8
|162.2
|84/288
|99
|138
|Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва
|м.Київ
|166
|144.7
|161.2
|98/325
|100
|239
|Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл.
|м.Черкаси
|167
|144.7
|165.7
|51/159
|100
|72
|ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА"
|м.Київ
|168
|144.7
|168.4
|20/63
|97
|141
|Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні
|м.Луцьк
|169
|144.7
|150.0
|217/777
|98
|121
|Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради
|м.Чернівці
|170
|144.5
|164.8
|53/182
|100
|154
|Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф"
|м.Київ
|171
|144.5
|169.0
|10/34
|100
|448
|Григорівська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл.
|Хмельницька обл.
|172
|144.5
|169.8
|2/6
|100
|8049
|Кротошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського р-ну Львівської обл.
|Львівська обл.
|173
|144.5
|169.3
|6/23
|100
|1365
|Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради
|м.Івано-Франківськ
|174
|144.5
|160.9
|88/325
|99
|157
|Сичанська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл.
|Луганська обл.
|175
|144.4
|169.8
|1/4
|100
|9976
|Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва
|м.Київ
|176
|144.3
|161.6
|84/293
|99
|139
|Яворівська гімназія ім. Осипа Маковея Яворівської райради Львівської обл.
|Львівська обл.
|177
|144.3
|163.6
|59/217
|99
|193
|Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва
|м.Київ
|178
|144.3
|167.4
|26/81
|100
|171
|Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл.
|м.Запоріжжя
|179
|144.2
|163.9
|63/204
|98
|300
|Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл.
|Луганська обл.
|180
|144.2
|161.3
|83/299
|98
|216
|Жидачівський НВК "початкова школа-гімназія ім.О.Партицького" Жидачівської райради Львівської обл.
|Львівська обл.
|181
|144.2
|167.2
|24/85
|100
|1328
|Комунальна установа Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 імені Д. Турбіна, м. Суми, Сумської обл.
|м.Суми
|182
|144.2
|167.1
|26/87
|100
|575
|Селидівська загальноосвітня гімназія ІI-III ст. Селидівської міськради Донецької обл.
|Донецька обл.
|183
|144.1
|168.0
|15/54
|100
|256
|Приватний заклад "НВК "Ор Менахем Вінниця"
|м.Вінниця
|184
|144.1
|169.2
|3/10
|100
|313
|Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл.
|м.Одеса
|185
|144
|159.8
|99/348
|99
|81
|КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міськради Харківської обл."
|м.Харків
|186
|144
|165.4
|41/138
|100
|607
|КЗ "НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №11 - ліцей" міста Ковеля" Ковельської міськради Волинської обл.
|Волинська обл.
|187
|143.9
|168.1
|12/42
|100
|Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Європейська гімназія""
|м.Дніпро
|188
|143.9
|168.4
|9/29
|100
|276
|Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.
|м.Івано-Франківськ
|189
|143.7
|162.4
|68/237
|98
|182
|КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міськради Харківської обл. імені В.Г.Сергєєва"
|м.Харків
|190
|143.7
|166.7
|25/82
|100
|323
|НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. - ліцей" №20
|м.Київ
|191
|143.6
|164.3
|48/164
|99
|469
|Рівненська класична гімназія "Престиж" Рівненської міськради
|м.Рівне
|192
|143.5
|166.9
|21/68
|97
|225
|Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького
|Івано-Франківська обл.
|193
|143.5
|167.4
|14/50
|100
|229
|Хмельницький ліцей №17
|м.Хмельницький
|194
|143.5
|158.4
|109/380
|98
|158
|Рівненський НВК №12 Рівненської міськради
|м.Рівне
|195
|143.5
|161.1
|84/276
|99
|213
|"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва"
|м.Київ
|196
|143.5
|163.9
|52/172
|99
|96
|Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл.
|м.Харків
|197
|143.5
|163.2
|58/197
|98
|189
|Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва
|м.Київ
|198
|143.4
|163.2
|60/196
|99
|287
|Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва
|м.Київ
|199
|143.4
|165.5
|34/113
|98
|75
|Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов
|м.Київ
|200
|143.4
|164.1
|50/163
|99
|29
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.