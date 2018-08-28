Складено рейтинг шкіл Київської області 2018 року



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Для укладення рейтингу були використані результати ЗНО, отримані випускниками шкіл у 2018 році

Складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Київської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua»були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.