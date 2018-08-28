  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Складено рейтинг шкіл Київської області 2018 року

    • Розсилка
    Складено рейтинг шкіл Київської області 2018 року

    Для укладення рейтингу були використані результати ЗНО, отримані випускниками шкіл у 2018 році

    Складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Київської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.

    У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua»були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.

    Читайте також

    Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. 

    Читайте також
    ЗНО-2018 освіта школа рейтинг Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ