Київ – лідер за кількістю проведених тестів на коронавірус

Лише за минулу добу відібрано понад півтори тисячі зразків

Про кількість проведених в столиці тестів на виявлення коронавірусу київський міський голова Віталій Кличко розповів на черговій онлайн-пресконференції. За його словами, місто помітно наростило кількість проведених тестувань.

«Показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні понад 395 тестів на 100 тисяч мешканців», – повідомив зокрема Кличко.

Загалом, за словами мера, у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили понад 206 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР.

А методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили майже 74 тисячі тестів.

«Досліджують зразки також у приватних та державних клініках Києва. Продовжують працювати в столиці і мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на коронавірус у пацієнтів вдома. Тільки за минулу добу бригади відібрали 1628 зразків», – сказав Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 570153

Хворіють 300962

Одужали 259079

Померли 10112

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося раніше, через карантин в столиці залишаються закритими сім шкіл, на дистанційному навчанні загалом знаходяться 854 класи у 256-ти середніх навчальних закладах.

За минулу добу, 17 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1213 людей. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 16 листопада було 1143 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 53855 випадків захворювання на Covid-19.