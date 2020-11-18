  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ – лідер за кількістю проведених тестів на коронавірус

    • Розсилка
    В Києві зростає кількість проведених тестувань - Київ – лідер за кількістю проведених тестів на коронавірус
    В Києві зростає кількість проведених тестувань
    Фото з відкритих джерел

    Лише за минулу добу відібрано понад півтори тисячі зразків

    Про кількість проведених в столиці тестів на виявлення коронавірусу київський міський голова Віталій Кличко розповів на черговій онлайн-пресконференції. За його словами, місто помітно наростило кількість проведених тестувань.

    «Показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні понад 395 тестів на 100 тисяч мешканців», – повідомив зокрема Кличко.

    Загалом, за словами мера, у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили понад 206 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР.

    А методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили майже 74 тисячі тестів.

    «Досліджують зразки також у приватних та державних клініках Києва. Продовжують працювати в столиці і мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на коронавірус у пацієнтів вдома. Тільки за минулу добу бригади відібрали 1628 зразків», – сказав Віталій Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      570153
    • Хворіють
      300962
    • Одужали
      259079
    • Померли
      10112

    Як повідомлялося раніше, через карантин в столиці залишаються закритими сім шкіл, на дистанційному навчанні загалом знаходяться 854 класи у 256-ти середніх навчальних закладах.

    За минулу добу, 17 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1213 людей. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 16 листопада було 1143 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 53855 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ карантин поліклініка коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies