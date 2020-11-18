Від коронавірусу помер ще один військовий

Коронавірус виявили у військовослужбовця 12 листопада

У лавах Збройних сил України за добу виявили 148 нових випадків зараження коронавірусом і трапився 25-тий смертельний випадок.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ на сторінці в Facebook.

В армії гострою респіраторною хворобою Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, зараз хворіють 2 443 осіб. За час пандемії одужали 5 719 осіб.

На ізоляції і самоізоляція знаходиться 379 осіб.

Також Командування повідомляє, що один з військовослужбовців захворів коронавірусом ще 12 листопада. Він був госпіталізований в Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб, а 17 листопада стан здоров'я пацієнта різко погіршився.

«Військовослужбовець ЗС України, за наявною інформацією, мав хронічні супутні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким і рідним», - написали медики.

На сьогоднішній день в армії зареєстровано 25 летальних випадків.

Всього за минулу добу зареєстровано 148 нових випадків Covid-19, з них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 5 осіб. Також вдома під наглядом медичної служби знаходиться 143 особи. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Напередодні від Covid-19 помер ще один український військовий.

Коронавірус в Україні

Всього 570153

Хворіють 300962

Одужали 259079

Померли 10112

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