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    Від коронавірусу помер ще один військовий

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    Від коронавірусу помер ще один військовий

    Коронавірус виявили у військовослужбовця 12 листопада

    У лавах Збройних сил України за добу виявили 148 нових випадків зараження коронавірусом і трапився 25-тий смертельний випадок.

    Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ на сторінці в Facebook.

    В армії гострою респіраторною хворобою Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, зараз хворіють 2 443 осіб. За час пандемії одужали 5 719 осіб.

    На ізоляції і самоізоляція знаходиться 379 осіб.

    Також Командування повідомляє, що один з військовослужбовців захворів коронавірусом ще 12 листопада. Він був госпіталізований в Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб, а 17 листопада стан здоров'я пацієнта різко погіршився.

    «Військовослужбовець ЗС України, за наявною інформацією, мав хронічні супутні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким і рідним», - написали медики.

    На сьогоднішній день в армії зареєстровано 25 летальних випадків.

    Всього за минулу добу зареєстровано 148 нових випадків Covid-19, з них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 5 осіб. Також вдома під наглядом медичної служби знаходиться 143 особи. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

    Напередодні від Covid-19 помер ще один український військовий.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      570153
    • Хворіють
      300962
    • Одужали
      259079
    • Померли
      10112

    Нагадаємо, що за минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Також за минулу добу у Києві коронавірус виявлено у 1213 людей.

    Теги: Харків ЗСУ смерть лікарня коронавірус
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