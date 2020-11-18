«Коронавірусний» матч Ліги націй: Швейцарці наполягають, щоб українцям зарахували поразку

На думку директора збірної Швейцарії, українська сторона не доклала зусиль для того, щоб гра відбулася

Директор збірної Швейцарії з футболу П'єрлуїджі Тамі заявив, що Україні необхідно зарахувати технічну поразку в матчі Ліги націй, який зірвався через спалах коронавірусу в нашій команді. Про це повідомляє 20min.

За словами Тамі, українська сторона зробила недостатньо, щоб замінити основну команду, яку посадили в Швейцарії на карантин через кілька нових випадків Covid-19 у нашій команді.

«Я не відчував, що українська сторона серйозно займалася пошуком вирішення ситуації. Можливо я помиляюся. Ми зробили свою роботу і повністю виконали протокол. Мені було б складно зрозуміти рішення про результат матчу жеребом. Очікую рішення на нашу користь. Але я не юрист, може, щось пропускаю. Сподіваюся, на рішення знадобиться кілька днів», - сказав Тамі.

Нагадаємо, що 17 листопада матч шостого туру Ліги націй скасували через спалах коронавірусу в українській національній команді. Головний лікар кантону Люцерн Роджер Гарстолл пояснив, що заборонив проведення матчу через те, що футболісти з негативними результатами тесту можуть бути хворими на коронавірус.

18 листопада збірна України висловила готовність зіграти матч Ліги націй зі Швейцарією 18 листопада складом, який відправили на карантин у Люцерні через випадки коронавірусу в команді. Однак пізніше з'ясувалося, що матчу не буде та футболісти збірної України повертаються зі Швейцарії додому.