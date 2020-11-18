Коронавірус атакує: у Києві за добу понад 1200 нових хворих

У столиці черговий коронавірусний рекорд

За минулу добу, 18 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1213 людей. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 17 листопада було 1143 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 53855 випадків захворювання на Covid-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус від початку епідемії та серед усіх регіонів України.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях», – повідомив він.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 19126 осіб, померли 990 осіб.

У Київській області зафіксовано 26561 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 774 особи. За попередню добу збільшення складало 646 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 10190 осіб (за добу 135), померли 571 людина (за добу 11).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 570153 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 листопада зафіксовано 12496 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 15 листопада у Києві було підтверджено 52642 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1143 осіб.

У Київській області було зафіксовано 25787 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла 646 осіб.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 16 листопада – у 1143 людей.