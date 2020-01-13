Безвіз: в МЗС роз'яснили українцям нові правила з 2021 року



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Із наступного року перед поїздкою до держав-членів ЄС громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подання онлайн-заявки

Із 2021 року в Євросоюзі запроваджується низка нововведень, у зв'язку з чим змінюються умови безвізового в'їзду для громадян низки країн, у тому числі України.

Про це повідомила у Facebook Представництво України при ЄС.

«З 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн (тобто з 2021 року ці зміни стосуватимуться не тільки України, але й, наприклад, громадян Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, США та Японії)», - йдеться у повідомленні.

Ініціатива щодо створення ETIAS виникла у квітні 2016 року в рамках підготовки Єврокомісією пропозицій щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС. Восени 2018 року Євросоюз схвалив необхідні законодавчі рішення про ETIAS, що поширюватиметься на громадян третіх країн, які користуються правом безвізового в’їзду до ЄС.

«Як це працюватиме: з 2021 року перед поїздкою до держав-членів ЄС громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подання онлайн-заявки. Видача авторизації на подорож займатиме декілька хвилин у разі відсутності застережень у правоохоронних органів ЄС або елементів, що потребують подальшого вивчення», - пояснили у Представництві України при ЄС.

При цьому за кожне звернення заявники віком від 18 до 70 років муситимуть платити комісію в розмірі 7 євро (поза цих вікових меж - безкоштовно). Авторизація діятиме впродовж 3 років або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки.

«Важливо розуміти, що Європейська інформаційна система авторизації подорожей не є аналогом візової системи. Йдеться лише про простий дозвіл до поїздки. У разі відмови у в’їзді через ETIAS, особа матиме право подати апеляцію на рішення системи. Попередня авторизація дозволить Європейському Союзу завчасно ідентифікувати осіб, що можуть становити міграційну/безпекову загрозу та значно підвищить безпеку зовнішніх кордонів ЄС», - зазначили в дипломатичному відомстві.

Система ETIAS також покликана істотно зменшити кількість відмов у в’їзді до ЄС безпосередньо при перетині кордону, оскільки подорожуючі завчасно знатимуть, чи не має у держав-членів ЄС застережень щодо їхньої поїздки.

До слова, український лоукостер SkyUp попередив про нові правила перевезення пасажирів та багажу.