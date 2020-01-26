У Чорнобилі відзвітували про рекордну кількість туристів



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Чорнобиль

Отримати перепустку в зону відчуження стало простіше, а маршрутів стало більше

За 2019 рік Чорнобильську зону відчуження відвідала рекордна кількість візитерів – 124 тисяч чоловік. На збільшення потоку відвідувачів вплинуло багато чинників: серіал «Чорнобиль», який значно популяризував цей напрямок у всьому світі, створення додаткової інфраструктури, злагодженість в роботі служби забезпечення відвідування зони відчуження, заходи безпеки на існуючих і нових маршрутах, повідомляє Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження (ЦОТІЗ).

«Введення системи «Електронний квиток» дозволило автоматизувати перехід заявки між електронними кабінетами відповідальних співробітників служби підприємства. Оптимізація процесу обробки заявок на відвідування зони відчуження дозволяє в реальному режимі часу контролювати відвідуваність. Також на збільшення потоку вплинув указ президента України 512/2019 від 10 липня 2019 року, завдяки якому спростилася процедура оформлення. Це дозволило скоротити термін обробки заявки від моменту подачі випуску електронних квитків – з десяти до трьох діб. Також кількість туроператорів, які працюють з «ЦОТІЗ», зросла з 10 до 33, в порівнянні з 2018 роком», – розповідає помічник директора ДП «ЦОТІЗ» Кирило Гарник.

Серед країн-лідерів, громадяни яких побували в Чорнобилі: Великобританія – 18 460, Польща – 10 416, Німеччина – 9 015, США – 6 441, Чехія – 4 582 чоловік і, звичайно, Україна – 26 228

У зоні відчуження за минулий рік відбулися суттєві зміни в інфраструктурі. Зокрема, на території Чорнобильської зони збудували нові об’єкти із застосуванням зелених енергоефективних технологій. Приміщення інфоцентру, яке призначене для оптимізації проходження паспортного контролю відвідувачів зони відчуження, відремонтували. Також тут планують зробити термінал для відвідувачів, щоб підвищити рівень комфорту і швидкість проходження контролю на КПП. В офіційні маршрути внесли зміни і ввели нові, в тому числі, сезонні – водні маршрути. Зараз діє 13 пішохідних маршрутів, розроблені і затверджені 5 водних і 3 повітряних. Зі збільшенням кількості відвідувачів виникла потреба в розширенні штату супроводжуючих – їх кількість зросла з 71 до 138.

Контроль безпеки відвідувачів і дотримання правил радіаційної безпеки в зоні відчуження – понад усе. Щоб підвищити її рівень, оновили правила відвідування Чорнобильської зони. В найпопулярніших локаціях встановили 7 інформаційних стендів для зручності користування та отримання більш докладної інформації. Впровадили нову систему GPS-трекінгу, яка дає можливість в разі виникнення надзвичайних ситуацій швидко надати необхідну допомогу. Протягом року, заради підвищення якості надання послуг, співробітники служби регулярно перевіряли роботу супроводжуючих на маршрутах.

Нагадаємо, американський міні-серіал «Чорнобиль» виграв премію «Золотий глобус» у номінації «Кращий телесеріал або телефільм». Актор Стеллан Скарсгорд, який зіграв у «Чорнобиль» отримав «Золотий глобус» за кращу чоловічу роль другого плану в міні-серіалі.

Як повідомлялося, поліція виявила у зоні ЧАЕС чергових туристів-екстремалів.