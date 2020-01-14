Українці повинні будуть платити 7 євро раз у три роки за дозвіл в'їзду в ЄС із 2021 року



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Видача такого дозволу на подорож буде займати кілька хвилин в разі відсутності зауважень у правоохоронних органів ЄС

Українці та громадяни інших країн поза шенгенською зоною повинні будуть раз на 3 роки, починаючи з 2021 року, платити 7 євро за дозвіл в'їзду на територію країн Європейського Союзу для туристичних, ділових, транзитних або медичних цілей. Про це йдеться на сайті ETIAS (Європейська інформаційна система авторизації подорожей).

Видача такого дозволу на подорож буде займати кілька хвилин в разі відсутності зауважень у правоохоронних органів ЄС.

За кожне звернення мандрівник повинен буде заплатити комісію в розмірі 7 євро (для осіб молодше 18 і старше 70 років - безкоштовно).

Громадянам України рекомендується заповнювати заяву на сайті ETIAS за 96 годин до дати від'їзду.

При цьому наголошується, що цей дозвіл не є аналогом віз.

У разі відмови у в'їзді через ETIAS особа має право подати апеляцію на рішення системи.

На сайті сказано, що попередня авторизація дасть змогу ЄС завчасно ідентифікувати осіб, які можуть становити загрозу, і значно підвищить безпеку зовнішніх кордонів ЄС.

Ініціатива про створення ETIAS виникла ще в квітні 2016 року в рамках підготовки Європейською комісією пропозицій щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Як повідомлялось, Державна прикордонна служба повідомила, що в пунктах пропуску на сухопутних ділянках кордону пасажиропотік з ЄС в 2019 році залишався на рівні 2018 року - понад 36,7 млн людей.