Британські лікарі назвали дев'ять можливих симптомів раку легенів

Кашель, болі в грудях і задишка також можуть вказувати на наявність смертельного захворювання

Насторожитися варто людям, у яких спостерігається постійний кашель з болем і кровохарканням

Фахівці британської Організації з дослідження раку назвали кілька симптомів, які можуть свідчити про розвиток злоякісної пухлини в легенях.

За їхньою інформацією, насторожитися варто людям, у яких спостерігається постійний кашель з болем і кровохарканням.

Крім цього, болі в грудях і задишка також можуть вказувати на наявність смертельного захворювання, повідомляє видання Express.

Ознакою онкологічного захворювання може бути відчуття нестачі повітря. Крім того, розвиток раку легенів супроводжується втратою апетиту, різким зниженням ваги і постійним відчуттям втоми.

Тривожним сигналом може стати акне на плечах і грудях, а також повторювані інфекції грудної клітини.

Дев'ять попереджувальних ознак раку легенів:

Постійний кашель, особливо якщо він новий

Кашель, який болісний або звучить інакше, ніж звичайно

Задишка

Кашель з кровохарканням

Біль у грудях або плечі

Повторні інфекції грудної клітки

Втрата апетиту

Втома

Втрата ваги

При виявленні перерахованих вище симптомів лікарі настійно рекомендують звернутися до фахівців для обстеження.

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