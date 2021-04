Через виверження вулкану на Карибах евакуювали 16 тисяч людей

Карибський острів Сент-Вінсент вкрився попелом після виверження вулкану, з місця події евакуювали близько 16 тисяч людей.

Про це повідомляє ВВС.

Попіл покрив будівлі та дороги по всьому острову, в тому числі в його столиці Кінгстауні.

Вулкан Ла-Суфрієр вивергнуся у п’ятницю, проте в суботу продовжив випускати хмари попелу на тисячі метрів у повітря.

Вулкан не діяв десятки років, але почав активізуватися в грудні.

Тисячі людей були вимушені покинути свої будинки, а водопостачання на більшій частині острова припинено.

Близько 3000 людей провели вечір п’ятниці в аварійних притулках, заявив прем’єр-міністр Ральф Гонсалвес, а близько 16000 були евакуйовані з покритих попелом або небезпечних районів.

Гонсалвес сказав, що невідомо, скільки вивержень ще може статися.

Ashfall in St. Vincent and the Grenadines today, mainly on the North Windward side of the island.#cdema #disastermanagement #disaster pic.twitter.com/JE0l4ieRfP