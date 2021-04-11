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    Через виверження вулкану на Карибах евакуювали 16 тисяч людей

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    Вулкан Ла-Суфрієр в суботу продовжив випускати хмари попелу на тисячі метрів у повітря - Через виверження вулкану на Карибах евакуювали 16 тисяч людей
    Вулкан Ла-Суфрієр в суботу продовжив випускати хмари попелу на тисячі метрів у повітря

    Вчені попереджають, що виверження можуть тривати тижнями

    Карибський острів Сент-Вінсент вкрився попелом після виверження вулкану, з місця події евакуювали близько 16 тисяч людей.

    Про це повідомляє ВВС.

    Попіл покрив будівлі та дороги по всьому острову, в тому числі в його столиці Кінгстауні.

    Вулкан Ла-Суфрієр вивергнуся у п’ятницю, проте в суботу продовжив випускати хмари попелу на тисячі метрів у повітря.

    Вулкан не діяв десятки років, але почав активізуватися в грудні.

    Тисячі людей були вимушені покинути свої будинки, а водопостачання на більшій частині острова припинено.

    Близько 3000 людей провели вечір п’ятниці в аварійних притулках, заявив прем’єр-міністр Ральф Гонсалвес, а близько 16000 були евакуйовані з покритих попелом або небезпечних районів.

    Гонсалвес сказав, що невідомо, скільки вивержень ще може статися.

    Вчені попереджають, що виверження можуть тривати тижнями.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 9 квітня, в Сент-Вінсент почав вивергатися вулкан Ла Суфрієр. Влада закликала жителів навколишніх населених пунктів евакуюватися. Шлейфи попелу вже сягнули 6 кілометрів.

    Теги: дороги вулкан водопостачання повітря влада
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