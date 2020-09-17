Київ накрила потужна злива (відео)



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У деяких районах злива супроводжувалась градом

Стихія вирувала не тільки в різних районах столиці, а й в області

Увечері в четвер, 17 вересня, Київ накрила негода, яка принесла зливу, місцями також випав град. При цьому стихія вирувала не тільки в різних районах столиці, а й в області.

Як повідомляють користувачі соцмереж, на столичній Петрівці вода затопила стоянку, на якій стояли кілька автомобілів Tesla.

Пориви вітру були настільки сильними, що здмухували огороджувальні бар'єри на мосту Патона, унеможливлюючи проїзд транспорту.

У той же час, у київському передмісті, Нових Петрівцях, пориви вітру повалили на дорогу дерево, стовбур якого пошкодив одну з машин.

У комунальній корпорації «Київавтодор» попередили автомобілістів, що над столицею проходить грозовий фронт. Був оголошений «жовтий» рівень небезпеки.

«Прогнозують зливу і грозу до кінця доби. Гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка», - повідомили в «Київатодорі».

Там також додали, що мають 72 одиниці спецтранспорту та засоби для ліквідації наслідків негоди.

Раніше повідомлялося, що 17 вересня в Україну прийдуть дощі, грози та штормовий вітер.

Як відомо, суха і тепла погода в Україні протримається до п’ятниці, 18 вересня, а на наступних вихідних прийде суттєве похолодання.