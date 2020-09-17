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    Київ накрила потужна злива (відео)

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    <span>У деяких районах злива супроводжувалась градом</span> - Київ накрила потужна злива (відео)
    У деяких районах злива супроводжувалась градом

    Стихія вирувала не тільки в різних районах столиці, а й в області

    Увечері в четвер, 17 вересня, Київ накрила негода, яка принесла зливу, місцями також випав град. При цьому стихія вирувала не тільки в різних районах столиці, а й в області.

    Як повідомляють користувачі соцмереж, на столичній Петрівці вода затопила стоянку, на якій стояли кілька автомобілів Tesla. 

    78_02.

    Пориви вітру були настільки сильними, що здмухували огороджувальні бар'єри на мосту Патона, унеможливлюючи проїзд транспорту.

    У той же час, у київському передмісті, Нових Петрівцях, пориви вітру повалили на дорогу дерево, стовбур якого пошкодив одну з машин.

    У комунальній корпорації «Київавтодор» попередили автомобілістів, що над столицею проходить грозовий фронт. Був оголошений «жовтий» рівень небезпеки.

    «Прогнозують зливу і грозу до кінця доби. Гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка», - повідомили в «Київатодорі».

    Там також додали, що мають 72 одиниці спецтранспорту та засоби для ліквідації наслідків негоди.

    Раніше повідомлялося, що 17 вересня в Україну прийдуть дощі, грози та штормовий вітер.

    Як відомо, суха і тепла погода в Україні протримається до п’ятниці, 18 вересня, а на наступних вихідних прийде суттєве похолодання.

    Київ Київщина Київавтодор вітер негода дощ
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