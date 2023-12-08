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Київ обмежив рух синьою гілкою метро через технічний стан тунелів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ обмежив рух синьою гілкою метро через технічний стан тунелів
фото ілюстративне

Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин

Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

«Поїзди курсують між станціями «Героїв Дніпра» – «Либідська», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Станції метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки» продовжать цілодобову роботу в режимі укриття. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської».

Київ обмежив рух синьою гілкою метро через технічний стан тунелів фото 1

У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.

Нагадаємо, нещодавно київська влада оприлюднила новий план будівництва метро на Троєщину.

Теги: Київ метро

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