Київ обмежив рух синьою гілкою метро через технічний стан тунелів

Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин

Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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«Поїзди курсують між станціями «Героїв Дніпра» – «Либідська», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

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Станції метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки» продовжать цілодобову роботу в режимі укриття. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської».

У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.

Нагадаємо, нещодавно київська влада оприлюднила новий план будівництва метро на Троєщину.