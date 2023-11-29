Київському метрополітену бракує робітників: кого шукає підприємство

Оголошено набір до технічної школи на курси машиніста

Метрополітен прагне підготувати нових машиністів

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголошує набір до технічної школи підприємства на курси машиніста електропоїзда. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Підготовка майбутніх машиністів розпочнеться 22 січня 2024 року та триватиме 26-28 тижнів. Освітня програма складається з двох частин – теоретичної та практичної, після завершення яких необхідно успішно пройти кваліфікаційну атестацію.

Під час теоретичного блоку слухачі отримають знання щодо конструкції поїзда та нормативно-технічної частини (інструкції, положення тощо). Практичний блок передбачає відпрацювання в якості стажера разом із професійним машиністом: поїзної роботи на лінії, маневрової роботи на станціях лінії та коліях депо, приймання та постановки рухомого складу.

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Зазначається, що заробітна плата під час навчання становитиме орієнтовно 7 тис. грн на місяць.

Щоб стати до керма електропоїзда столичного метро, кандидати повинні мати відмінне здоров'я, професійно-технічну, неповну вищу або вищу освіту.

Метрополітен обіцяє офіційне працевлаштування, соціальний пакет, можливість додаткового навчання та позмінний графік роботи. Машиніст електропоїзда має доплати за клас кваліфікації, стаж роботи, шкідливі умови праці, роботу в вечірні, нічні години та святкові дні тощо.

Середня заробітна плата машиніста становить:

без класу (для тих, хто лише отримав професію та став до роботи) – 29 628 грн;

ІІІ клас – 31 282 грн;

ІІ клас – 34 385 грн;

І клас – 38 519 грн.

Для того, щоб отримати або підвищити клас кваліфікації необхідно пропрацювати рік без порушень і збоїв, а також підтвердити свою фаховість на іспитах.

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Нагадаємо, столичні посадовці анонсували активізацію проєктів із розвитку метрополітену, а також будівництво тролейбусних ліній до Броварів, Гостомеля, Ірпеня та Бучі. Такі плани закладені в Міській цільовій програмі розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки.