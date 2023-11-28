Головна Київ Новини
search button user button menu button

Будівництво метро на Троєщину. Київська влада оприлюднила новий план

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Будівництво метро на Троєщину. Київська влада оприлюднила новий план
фото ілюстративне

Цільова програма розвитку столичної інфраструктури перебуває зараз на розгляді профільних комісій міської ради

Столичні посадовці анонсували активізацію проєктів із розвитку метрополітену, а також будівництво тролейбусних ліній до Броварів, Гостомеля, Ірпеня та Бучі. Такі плани закладені в Міській цільовій програмі розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки. Документ щодо розвитку столичної інфраструктури опублікували на сайті Київської міської ради.

Загальний кошторис Міської цільової програми розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки становить 34 млрд 783,627 млн грн. З бюджету столиці планується спрямувати 19 млрд 880,8 млн грн. Ще 800 млн грн столичні посадовці розраховують отримати з держбюджету. І 14,1 млрд грн – з інших джерел. Яких саме – не уточнюється.

Зокрема, у планах – будівництво метро на Троєщину, а саме ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна». За два наступні роки Київ планує побудувати 10 метрів і спрямувати на це близько 25 млн грн.

Обіцяють столичні посадовці спрямувати гроші й на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. «Сирець» на житловий масив Виноградар. На це передбачили 1,49 млрд грн на два найближчі роки.

Також на спорудження ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від ст. «Виставковий центр» до Одеської площі столичні посадовці передбачили 46,8 млн грн міських коштів у 2025 році.

Також у цільовій програмі розвитку інфраструктури Києва запланований старт будівництва тролейбусних ліній до Броварів, Гостомеля, Ірпеня, Бучі. На ці потреби передбачили по 25 млн грн на кожний напрямок. До кінця 2025 року планують досягти 2,5% готовності проєкту.

Цільова програма розвитку столичної інфраструктури перебуває зараз на розгляді профільних комісій міської ради.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про відновлення будівництва метро на Виноградарі у квітні 2023 року. За його словами, воно, ймовірно, запрацює у 2024 році.

Теги: міськрада Київ метро

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівництво метро на Виноградарі призупинено через коригування проєкту
Стало відомо, коли відновиться будівництво метро на Виноградарі
4 листопада, 11:27
Київський метрополітен показав подарунки з Варшави (фото)
Київський метрополітен показав подарунки з Варшави (фото)
26 жовтня, 17:31
Тунелепрохідницький комплекс «Галина» під час будівництва метро на Виноградар
Коли запрацює метро на Виноградарі: Кличко назвав рік
14 квiтня, 20:24

Новини

На Київщині прогриміли вибухи
На Київщині прогриміли вибухи
Будівництво метро на Троєщину. Київська влада оприлюднила новий план
Будівництво метро на Троєщину. Київська влада оприлюднила новий план
КМДА попередила про погіршення погодніх умов у столиці
КМДА попередила про погіршення погодніх умов у столиці
Голова сільради на Київщині отримав підозру за розкрадання коштів на авто для військових
Голова сільради на Київщині отримав підозру за розкрадання коштів на авто для військових
У Києві зріс рівень захворюваності на Covid-19
У Києві зріс рівень захворюваності на Covid-19
Систематично катувала дітей: вихователька дитбудинку отримала підозру
Систематично катувала дітей: вихователька дитбудинку отримала підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Стало відомо, куди поїдуть українські перевізники, якщо блокування у Польщі триватиме
38K
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
16K
Отруєння дружини Буданова: стали відомі нові деталі
15K
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
14K
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
12K
Блогер-мовознавець назвав «чарівне слово», яке вимикає російську музику у ресторанах

Новини

Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
Сьогодні, 13:11
Окупанти відновили атаки на ще одному напрямку на сході – Генштаб
Сьогодні, 07:43
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 04:41
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Вчора, 10:37

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua