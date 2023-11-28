Будівництво метро на Троєщину. Київська влада оприлюднила новий план

Цільова програма розвитку столичної інфраструктури перебуває зараз на розгляді профільних комісій міської ради

Столичні посадовці анонсували активізацію проєктів із розвитку метрополітену, а також будівництво тролейбусних ліній до Броварів, Гостомеля, Ірпеня та Бучі. Такі плани закладені в Міській цільовій програмі розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки. Документ щодо розвитку столичної інфраструктури опублікували на сайті Київської міської ради.

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Загальний кошторис Міської цільової програми розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки становить 34 млрд 783,627 млн грн. З бюджету столиці планується спрямувати 19 млрд 880,8 млн грн. Ще 800 млн грн столичні посадовці розраховують отримати з держбюджету. І 14,1 млрд грн – з інших джерел. Яких саме – не уточнюється.

Зокрема, у планах – будівництво метро на Троєщину, а саме ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна». За два наступні роки Київ планує побудувати 10 метрів і спрямувати на це близько 25 млн грн.

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Обіцяють столичні посадовці спрямувати гроші й на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. «Сирець» на житловий масив Виноградар. На це передбачили 1,49 млрд грн на два найближчі роки.

Також на спорудження ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від ст. «Виставковий центр» до Одеської площі столичні посадовці передбачили 46,8 млн грн міських коштів у 2025 році.

Також у цільовій програмі розвитку інфраструктури Києва запланований старт будівництва тролейбусних ліній до Броварів, Гостомеля, Ірпеня, Бучі. На ці потреби передбачили по 25 млн грн на кожний напрямок. До кінця 2025 року планують досягти 2,5% готовності проєкту.

Цільова програма розвитку столичної інфраструктури перебуває зараз на розгляді профільних комісій міської ради.

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Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про відновлення будівництва метро на Виноградарі у квітні 2023 року. За його словами, воно, ймовірно, запрацює у 2024 році.