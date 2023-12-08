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Київ на пів року обмежить рух синьою гілкою метро

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ на пів року обмежить рух синьою гілкою метро
Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь
фото ілюстративне

Відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців і проводитимуться на поверхні землі

Рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» у столиці з 9 грудня закриють на час ремонту перегінного тунелю. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Поїзди курсуватимуть між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська». Обмеження на ділянці «Теремки» – «Деміївська» вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення прийняте сьогодні Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Станції метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки» продовжать цілодобову роботу в режимі укриття. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської».

У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.

«Через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд», – додали в КМДА.

Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців і проводитимуться на поверхні землі.

Нагадаємо, нещодавно київська влада оприлюднила новий план будівництва метро на Троєщину.

Теги: метро Київ

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