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    Київ огорнутий любов’ю: Кличко привітав українців з Днем закоханих (фото, відео)

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    <span>Малюки&nbsp;на Поштовій площі стали ангелами</span> - Київ огорнутий любов’ю: Кличко привітав українців з Днем закоханих (фото, відео)
    Малюки на Поштовій площі стали ангелами
    Фото: пресслужба мера Києва

    У День святого Валентина 155 пар збираються створити родини у Києві

    Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем святого Валентина. Відео привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! Київ - не тільки старовинне і гарне місто. Наша столиця - це і місто кохання! Сьогодні Київ і увесь світ огорнуті любов’ю! Звісно, кохати потрібно щодня. Але чому б не використати День святого Валентина, як гарний привід показати свою любов рідним та близьким? Нагадати, що вони - найдорожчі і найкоханіші! А для когось цей день може стати і гарним приводом, щоб наважитися зізнатися в коханні, або ж - піти до шлюбу!» - написав Кличко у дописі до відео. 

    Так, за словами мера, сьогодні, у День святого Валентина, 155 пар збираються створити родини у Києві. А з послугою «Шлюб за добу», можливо, їх буде і більше. До того ж, у центральному РАЦСі, що на проспекті Перемоги, зареєструвати шлюб можна буде до опівночі. 

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    Київ огорнутий любов’ю: Кличко привітав українців з Днем закоханих (фото, відео)
    Київ огорнутий любов’ю: Кличко привітав українців з Днем закоханих (фото, відео)
    Київ огорнутий любов’ю: Кличко привітав українців з Днем закоханих (фото, відео)
    Київ огорнутий любов’ю: Кличко привітав українців з Днем закоханих (фото, відео)
    Київ огорнутий любов’ю: Кличко привітав українців з Днем закоханих (фото, відео)
    Київ огорнутий любов’ю: Кличко привітав українців з Днем закоханих (фото, відео)
    Київ огорнутий любов’ю: Кличко привітав українців з Днем закоханих (фото, відео)
    Київ огорнутий любов’ю: Кличко привітав українців з Днем закоханих (фото, відео)
    Київ огорнутий любов’ю: Кличко привітав українців з Днем закоханих (фото, відео)

    «Ну і ще одна позитивна новина. У 2019 році в Києві шлюбів було зареєстровано у 6,5 разів більше, ніж розлучень. З'явилося майже 28 тисяч нових сімей. Сподіваюся, що в 2020-му їх буде ще більше! Закоханих та щасливих киян має бути багато. Кохайте щодня! Окрилюйтесь! Ми варті того, щоб бути щасливими!» - зазначив мер. 

    Як повідомлялося, з нагоди Дня святого Валентина 14 лютого у Києві відбудеться низка заходів, серед яких три театральні прем’єри та різні святкові шоу-програми.

    Сьогодні у Києві проходить акція з донорства «Подаруй «валентинку» – своєї крові краплинку. Врятуй життя!». Департамент охорони здоров’я та Київський міський центр крові запропонували киянам здати кров, щоб подарувати надію на життя тим, хто цього потребує.

    Віталій Кличко Київ свята шлюб кияни столиця
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