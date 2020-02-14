Київ огорнутий любов’ю: Кличко привітав українців з Днем закоханих (фото, відео)



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Малюки на Поштовій площі стали ангелами Фото: пресслужба мера Києва

У День святого Валентина 155 пар збираються створити родини у Києві

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем святого Валентина. Відео привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Київ - не тільки старовинне і гарне місто. Наша столиця - це і місто кохання! Сьогодні Київ і увесь світ огорнуті любов’ю! Звісно, кохати потрібно щодня. Але чому б не використати День святого Валентина, як гарний привід показати свою любов рідним та близьким? Нагадати, що вони - найдорожчі і найкоханіші! А для когось цей день може стати і гарним приводом, щоб наважитися зізнатися в коханні, або ж - піти до шлюбу!» - написав Кличко у дописі до відео.

Так, за словами мера, сьогодні, у День святого Валентина, 155 пар збираються створити родини у Києві. А з послугою «Шлюб за добу», можливо, їх буде і більше. До того ж, у центральному РАЦСі, що на проспекті Перемоги, зареєструвати шлюб можна буде до опівночі.

«Ну і ще одна позитивна новина. У 2019 році в Києві шлюбів було зареєстровано у 6,5 разів більше, ніж розлучень. З'явилося майже 28 тисяч нових сімей. Сподіваюся, що в 2020-му їх буде ще більше! Закоханих та щасливих киян має бути багато. Кохайте щодня! Окрилюйтесь! Ми варті того, щоб бути щасливими!» - зазначив мер.

Як повідомлялося, з нагоди Дня святого Валентина 14 лютого у Києві відбудеться низка заходів, серед яких три театральні прем’єри та різні святкові шоу-програми.

Сьогодні у Києві проходить акція з донорства «Подаруй «валентинку» – своєї крові краплинку. Врятуй життя!». Департамент охорони здоров’я та Київський міський центр крові запропонували киянам здати кров, щоб подарувати надію на життя тим, хто цього потребує.