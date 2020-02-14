«Валентинка» від вандала: у київському сквері вкрали клен у вигляді серця (відео)



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Невідомими було викрадено дерево клена японського

Сьогодні, 14 лютого,у сквері на Дарницькій площі в Києві невідомі викрали дерево клена японського у вигляді серця.

Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району.

«Прикро, коли ось так відносяться до нашої праці... Сьогодні ранок у Дніпровському районі розпочався з неприємних новин - невідомими було викрадено дерево клена японського у сквері на Дарницькій площі у вигляді серця. Напевно така «валентинка» стала несподіванкою для обдарованого…», - розповіли комунальники.

Вони засмучені цією ситуацією і закликають в будь-яке свято залишатись людьми і не лише цінувати людську працю, а й оберігати природу.

Нагадаємо, 29 січня під час щотижневої наради на Андріївському узвозі у Києві було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у перила вздовж Алеї художників.

Згодом столична влада передала Подільському управлінню поліції Києва фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано групу молодиків, що пошкодили підсвітку на Алеї художників.

Тепер 20-річний хлопець, який пошкодив підсвітку, на три тижні залучений до громадських робіт та вже декілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району.