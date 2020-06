Українська Banda стала найефективнішим незалежним рекламним агентством світу



Українська креативна агенція Banda стала найефективнішим незалежним рекламним агентством світу. Про це свідчать результати конкурсу Global Effie Index, який аналізує та ранжує дані фіналістів та переможців з понад 50 країн світу.

Зазначається, що рейтинг 2020 року відображує підбірку з понад 4000 переможців та фіналістів Effie з усього світу. У конкурсі беруть участь міжнародні бренди, рекламні холдинги, мережеві та незалежні агентства.

«Пролунав телефонний дзвінок і я почув голос жінки, яка назвалася Трейсі Алфорд, President & CEO Effie Awards. Вона сказала, що телефонує особисто привітати нас і у неї дуже хороші новини: «You’re on top of the world as independent agency!» Я аж втиснувся у крісло від радості», — прокоментував перемогу співзасновник Banda Ярослав Сердюк.

«Ми віримо, що креативність здатна рухати економіку та суспільство вперед і дуже раді, що наші опуклі ідеї показують такі результати, ще раз підтверджуючи, що креативність = ефективність», — додав він.

Співзасновник агентства вважає, що реклама, яку створює banda, настільки ефективна, бо їм вдалося «розкодували бездоганність».

«Помилка багатьох брендів в тому, що вони хочуть завжди і в усьому бути бездоганними, заганяючи себе в жорсткі та нудні рамки. Вони пекельно бояться зробити дурість, сказати щось не те або якось не так пожартувати. Бояться емоційних та швидких рішень. Так було раніше. Напевне, коли я прийшов у рекламу, так ще було, і всі ми щосили грали в цю бездоганність. Але сьогодні все дуже змінилося. Усі втомилися від шаблону крутості, який усе життя нас переслідував», — каже Сердюк.

Він переконаний, що люди не прагнуть купити ідеальний товар у ідеального виробника, вони хочуть купувати у того, до кого лежить душа.

«Креативність полягає не в тому, щоб справляти враження на людей, а в тому, щоб бути з ними чесними. Найважливіше, що зараз має робити бренд у світі своїх комунікацій, — це бути щирим. Ми увійшли в епоху відкритості. Більше немає b2c чи b2b, тепер це h2h: human to human», — вважає Сердюк.

До відома, премія Effie була заснована в 1968 році Американською маркетинговою асоціацією Нью-Йорка, щоб відзначати рекламні кампанії, що демонструють рекордну ефективність по всьому світу. Після того, як премії Effie знаходять своїх власників по всій планеті, формується загальний рейтинг. Global Effie Index аналізує і ранжирує дані фіналістів і переможців Рейтинг 2020 року відображає підбірку з більш ніж 4000 переможців і фіналістів Effie по всьому світу, оголошених в період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року