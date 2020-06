Трамп заявив, що його рейтинг був би вищим без «російського розслідування»

За даними на кінець травня, Байден отримав би 53% голосів респондентів, а Трамп - 43%

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби не російське розслідування і процес по імпічменту, його рейтинг був би вищим, ніж у кандидата від демократів і колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Про це Трамп написав в своєму Twitter.

«Якби мене протягом трьох років постійно не переслідували фальшиві і незаконні розслідування, Росія, Росія, Росія і містифікація імпічменту, я б піднявся на 25 пунктів у порівнянні з сонним Джо і демократами, які нічого не роблять. Дуже несправедливо, але так воно і є !!!», - написав Трамп.

If I wasn’t constantly harassed for three years by fake and illegal investigations, Russia, Russia, Russia, and the Impeachment Hoax, I’d be up by 25 points on Sleepy Joe and the Do Nothing Democrats. Very unfair, but it is what it is!!!