Трамп заявив, що його рейтинг був би вищим без «російського розслідування»



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Дональд Трамп пояснив свій низький рейтинг

За даними на кінець травня, Байден отримав би 53% голосів респондентів, а Трамп - 43%

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби не російське розслідування і процес по імпічменту, його рейтинг був би вищим, ніж у кандидата від демократів і колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Про це Трамп написав в своєму Twitter.

«Якби мене протягом трьох років постійно не переслідували фальшиві і незаконні розслідування, Росія, Росія, Росія і містифікація імпічменту, я б піднявся на 25 пунктів у порівнянні з сонним Джо і демократами, які нічого не роблять. Дуже несправедливо, але так воно і є !!!», - написав Трамп.

If I wasn’t constantly harassed for three years by fake and illegal investigations, Russia, Russia, Russia, and the Impeachment Hoax, I’d be up by 25 points on Sleepy Joe and the Do Nothing Democrats. Very unfair, but it is what it is!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

Він додав, що побудував найбільшу економіку в світі і найкращу, яка коли-небудь була в США. І «робить це знову».

Нагадаємо, згідно опитування Washington Post і ABC News, Джо Байден виявився популярнішим за свого опонента, чинного американського лідера Дональда Трампа.

До слова, кандидат у президенти США від Демократичної партії і колишній віцепрезидент США Джо Байден висловив незгоду з рішенням Дональда Трампа вийти з Угоди щодо відкритого неба.

Як повідомлялося, 25 травня кандидат у президенти США Джо Байден вперше вийшов із самоізоляції, де він перебував впродовж двох місяців у зв’язку з пандемією Covid-19. Байден не виїжджав зі своєї резиденції у місті Вілмінгтон (штат Делавер) з середини березня.