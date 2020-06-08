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    Трамп заявив, що його рейтинг був би вищим без «російського розслідування»

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    Дональд Трамп пояснив свій низький рейтинг - Трамп заявив, що його рейтинг був би вищим без «російського розслідування»
    Дональд Трамп пояснив свій низький рейтинг

    За даними на кінець травня, Байден отримав би 53% голосів респондентів, а Трамп - 43%

    Президент США Дональд Трамп заявив, що якби не російське розслідування і процес по імпічменту, його рейтинг був би вищим, ніж у кандидата від демократів і колишнього віце-президента США Джо Байдена.

    Про це Трамп написав в своєму Twitter.

    «Якби мене протягом трьох років постійно не переслідували фальшиві і незаконні розслідування, Росія, Росія, Росія і містифікація імпічменту, я б піднявся на 25 пунктів у порівнянні з сонним Джо і демократами, які нічого не роблять. Дуже несправедливо, але так воно і є !!!», - написав Трамп.

    Він додав, що побудував найбільшу економіку в світі і найкращу, яка коли-небудь була в США. І «робить це знову».

    Нагадаємо, згідно опитування Washington Post і ABC News, Джо Байден виявився популярнішим за свого опонента, чинного американського лідера Дональда Трампа.

    До слова, кандидат у президенти США від Демократичної партії і колишній віцепрезидент США Джо Байден висловив незгоду з рішенням Дональда Трампа вийти з Угоди щодо відкритого неба.

    Як повідомлялося, 25 травня кандидат у президенти США Джо Байден вперше вийшов із самоізоляції, де він перебував впродовж двох місяців у зв’язку з пандемією Covid-19. Байден не виїжджав зі своєї резиденції у місті Вілмінгтон (штат Делавер) з середини березня.

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