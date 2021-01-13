Київ потрапив у десятку міст світу з найбільшими заторами

Київ потрапив у десятку міст світу з найбільшими заторамиграфіка
За рік ситуація з трафіком у столиці України погіршилась
У 2020 році в рейтингу міст світу з найбільшими заторами Київ посів сьоме місце.
Про це свідчить Індекс дорожнього руху сервісу TomTom, що охоплює 416 міст у 57 країнах світу на шести континентах.
Список міст із найбільшим трафіком очолили:
- Москва (Росія)
- Мумбай (Індія)
- Богота (Колумбія).
До ТОП-20 міст із найбільшими заторами увійшли ще два українських міста: Одеса посіла 11 місце, Харків – 13.
У 2019 році Київ посідав 12 місце у цьому рейтингу.
Як повідомлялося, аналіз, проведений службою впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП «Центр організації дорожнього руху», свідчить, що середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва у 2020 році зросла на 4,8% у порівнянні з 2019-м.