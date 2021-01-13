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    Київ потрапив у десятку міст світу з найбільшими заторами

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    Київ страждає від заторів на дорогах - Київ потрапив у десятку міст світу з найбільшими заторами
    Київ страждає від заторів на дорогах
    Фото з відкритих джерел

    За рік ситуація з трафіком у столиці України погіршилась

    У 2020 році в рейтингу міст світу з найбільшими заторами Київ посів сьоме місце.

    Про це свідчить Індекс дорожнього руху сервісу TomTom, що охоплює 416 міст у 57 країнах світу на шести континентах.

    Список міст із найбільшим трафіком очолили:

    1. Москва (Росія)
    2. Мумбай (Індія)
    3. Богота (Колумбія).

    До ТОП-20 міст із найбільшими заторами увійшли ще два українських міста: Одеса посіла 11 місце, Харків – 13.

    Індекс дорожнього руху сервісу TomTom
    Індекс дорожнього руху сервісу TomTom

    У 2019 році Київ посідав 12 місце у цьому рейтингу.

    Як повідомлялося, аналіз, проведений службою впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП «Центр організації дорожнього руху», свідчить, що середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва у 2020 році зросла на 4,8% у порівнянні з 2019-м.

     

    Теги: Київ дороги рейтинг транспорт
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