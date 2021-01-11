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    Затори в Києві: де і на скільки в місті за рік виріс трафік

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    Трафік на столичних дорогах зростає з кожним роком - Затори в Києві: де і на скільки в місті за рік виріс трафік
    Трафік на столичних дорогах зростає з кожним роком
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше трафік збільшився на Броварському проспекті

    Середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва у 2020 році зросла на 4,8% у порівнянні з 2019-м.

    Про це свідчить аналіз, проведений службою впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП «Центр організації дорожнього руху», повідомляє пресслужба Центру.

    Зростання трафіка спостерігалося:

    • на проспекті Перемоги 102/104 – на 2,5%
    • Броварському проспекті в напрямку в'їзду до столиці – на 26,4%; виїзду – 16,8%
    • перехресті вулиць Богдана Хмельницького/Хрещатика – на 1,3%
    • вулиці Хрещатик від Бессарабської площі до Майдану Незалежності – на 10%; у зворотньому напрямку – на 5%; від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького – на 5%.

    Трафік зменшився:

    • на проспекті Валерія Лобановського, 196 – на 8%
    • вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Бессарабської площі – на 13%; у зворотньому напрямку – на 10%
    • перехресті Повітрофлотського шляхопроводу/проспекту Перемоги – на 1,7%

    На Одеській трасі та проспекті Героїв Сталінграду, 49 середня інтенсивність транспортних потоків залишилася незмінною.

    Теги: Київ дороги транспорт
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