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    Названі ТОП-10 найдорожчих авто, які купували державні структури у 2020 році

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    До того ж у &laquo;десятці&raquo; з&rsquo;явилися електричні моделі - Названі ТОП-10 найдорожчих авто, які купували державні структури у 2020 році
    До того ж у «десятці» з’явилися електричні моделі
    Фото з відкритих джерел

    Серед найдорожчих у рейтингу опинилася марка авто Mitsubishi, яка коштує не менше 1 млн грн

    Аналіз тендерів за 2020 рік, який провів «Главком», свідчить, що керівництво державних компаній, установ та відомств закуповує автомобілі за високими цінами.

    З 10 найдорожчих моделей, які потрапили до рейтингу «Главкома», дев’ять – кросовери та позашляховики. До того ж у «десятці» з’явилися електричні моделі.

    Топ-10 найдорожчих автомобілів, куплених на державних тендерах у 2020 році очолила Toyota Land Cruiser 200. Це найдорожчий автомобіль у лінійці Toyota в Україні. 

    На другому місці Toyota Highlander – один з «найсвіжіших» автомобілів в Україні. Highlander зі скляним дахом державні структури купували за 1,64 млн грн.

    Першу трійку замикає Volkswagen Amarok – один з найдорожчих пікапів в Україні. Покупцям цієї моделі довелось сплатити 1,6 млн грн.

    Хто саме закуповував елітний транспорт за державний кошт читайте у матеріалі «Главкома»:
    Теги: автомобіль розкіш Україна транспорт
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