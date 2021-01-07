Названі ТОП-10 найдорожчих авто, які купували державні структури у 2020 році

До того ж у «десятці» з’явилися електричні моделі

Серед найдорожчих у рейтингу опинилася марка авто Mitsubishi, яка коштує не менше 1 млн грн

Аналіз тендерів за 2020 рік, який провів «Главком», свідчить, що керівництво державних компаній, установ та відомств закуповує автомобілі за високими цінами.

З 10 найдорожчих моделей, які потрапили до рейтингу «Главкома», дев’ять – кросовери та позашляховики. До того ж у «десятці» з’явилися електричні моделі.

Топ-10 найдорожчих автомобілів, куплених на державних тендерах у 2020 році очолила Toyota Land Cruiser 200. Це найдорожчий автомобіль у лінійці Toyota в Україні.

На другому місці Toyota Highlander – один з «найсвіжіших» автомобілів в Україні. Highlander зі скляним дахом державні структури купували за 1,64 млн грн.

Першу трійку замикає Volkswagen Amarok – один з найдорожчих пікапів в Україні. Покупцям цієї моделі довелось сплатити 1,6 млн грн.