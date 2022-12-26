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Відключення світла на зимові свята: Галущенко повідомив хороші новини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відключення світла на зимові свята: Галущенко повідомив хороші новини
фото ілюстративне

За відсутності обстрілів українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання з нагоди новорічних свят

Під час новорічних свят Росія може спробувати завдати значного удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень українці проведуть кілька днів з безперебійним енергопостачанням. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«Росіяни не відмовилися від обстрілів енергосистеми. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік - це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі», – повідомив Галущенко.

Міністр також зауважив, що за відсутності обстрілів українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання з нагоди новорічних свят. За його словами, із кожним днем ситуація в енергетичній сфері налагоджується: вдається збільшити виробництво електроенергії і доправити її до споживачів.

«Уся енергетична галузь сьогодні працює 24/7. І результати цієї роботи можна побачити в кожній годині», – додав Галущенко.

Крім того, міністр зазначив, що масштаби можливого обстрілу чи збитків оцінити складно. 

Раніше повідомлялося, що дефіцит потужності зменшився, але електроенергії все ще бракує.

Теги: росія Міненерго війна електроенергія Україна Герман Галущенко

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