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Дефіцит електроенергії збільшився: роз‘яснення від «Укренерго»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дефіцит електроенергії збільшився: роз‘яснення від «Укренерго»
Енергосистема України за три останні місяці перенесла дев'ять ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян
Укренерго

Вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання

Станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Водночас завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання. Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергосистема України за три останні місяці перенесла дев'ять ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян. Внаслідок цього об’єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень. Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час.

«Ремонтні бригади «Укренерго», виробників електроенергії та операторів систем розподілу працюють безперервно. Ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему. Кожен має бути готовим до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує», – зазначає оператор.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 28 грудня, у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Складені раніше графіки все ще не діють.

Нагадаємо, що під час новорічних свят Росія може спробувати завдати значного удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень українці проведуть кілька днів з безперебійним енергопостачанням.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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